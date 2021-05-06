В Кисловодске открыли выставку о военных годах Солженицына

В историческом центре Кисловодска, на Курортном бульваре, открылась планшетная выставка "Ребята чистые, друзья фронтовые!.." - о Великой Отечественной войне в жизни и творчестве Александра Солженицына. Писатель прошел через все четыре страшных года, и всего за три месяца до 9 мая его арестовали.

Выставка открылась под патронажем Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, информационно-культурного центра "Музей А. И. Солженицына" в Кисловодске. Здесь собраны репродукции документов, фотографий, рукописей и мемориальных предметов из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, фондов ГМИРЛИ имени В. И. Даля и личного архива Александра Солженицына.

Выставку готовили к 85-летия Победы, но, как и многое в прошлом году, ее пришлось перенести. Из-за коронавируса у экспозиции просто не оказалось бы зрителей - год назад в Кисловодске действовал строгий режим самоизоляции.

- К сожалению, из-за пандемии важное музейное событие произошло только в этом году. Однако это нисколько не умаляет значение экспозиции, открытой на родине Александра Исаевича Солженицына, рассказывающей о его военном пути, который начался в 1941 году, пролег через Северо-Западный, Брянский, 1-й и 2-й Белорусский фронты, завершился на марше в направлении Берлина. Батарея звуковой разведки под командованием Солженицына освобождала Орел, Рогачев, Гомель, Польшу, обеспечивала успешное продвижение Красной армии по Восточной Пруссии. И за три месяца до Победы - внезапный арест боевого офицера Солженицына за критику Сталина, выявленную цензурой в его переписке со школьным товарищем, воевавшим на соседнем фронте. Вместо победного торжества - несправедливый приговор: восемь лет тюрем и лагерей, а затем ссылка "навечно", - сказал на торжественном открытии директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак.

Кстати, здесь же, на Курортном бульваре в Кисловодске находится и памятник Солженицыну. Его открыли в 2018 году, а авторство монумента принадлежит известного российскому скульптору Зурабу Церетели. Тот факт, что памятник соседствует с экспозиций, приобретает особый смысл, считает сын писателя, Ермолай Солженицын, который приехал на открытие вместе с внуком Александра Исаевича.

- Отец очень любил Кисловодск, всегда чувствовал какие-то нитки, корни, может быть энергию этого места. Очень приятно, что в том городе, в котором он родился, городе, который он ценил, любил, а когда была возможность, то приезжал, что здесь приуроченная к 9 мая появилась эта выставка. Да и вообще, что здесь помнят его, есть памятник и музей.

Если среди представленных в первой части экспозиции - документы: наградные листы, приказы, фрагменты журналов боевых действий, то во второй - военный фотоальбом капитана Солженицына - на снимках запечатлены его однополчане, предметы из арсенала звуковой разведки. Рассказ о боевой работе звукобатареи сопровождается фрагментами военных произведений Солженицына: повести "Адлиг Швенкиттен", рассказа "Желябугские Выселки", крохотки "Старое ведро".

Выставка в Кисловодске продлится до конца лета. А посетить ее смогу все желающие.