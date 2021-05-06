В краевой столице группа активистов занялась восстановлением дореволюционных зданий. Все работы проводят на пожертвования и при поддержке собственников, а случается, что тратят и собственные средства.

Иван Самохвалов, инициатор движения "Том Сойер фест" в Ставрополе, родом из села Птичьего Изобильненского городского округа. Еще в школьные годы он интересовался урбанистикой и следил за творчеством известного российского блогера и журналиста Ильи Варламова. Особенно молодого человека поразила история, как тот приехал в Ставрополь, чтобы снять репортаж об одном из самых крупных в городе жилых комплексов "Перспективный", но на него напали и облили зеленкой.

- Позже я переключил внимание на движение "Том Сойер фест". Его создали активисты из Самары, которые занялись восстановлением исторических зданий на пожертвования. Потом их опыт подхватили единомышленники из других городов, - рассказывает Самохвалов.

Иван решил реализовать аналогичный проект в краевом центре. В 2019 году он прошел своего рода обучение в организации, а вернувшись, стал искать подходящий для реконструкции дом - дореволюционный и желательно имеющий интересную историю. Важным было найти общий язык с его жильцами. Да и состояние здания все-таки не должно было быть удручающим. В противном случае вряд ли удалось бы довести строительные работы до конца.

Первым объектом стало здание на улице Ленина. Иван познакомился с хозяйкой одной из квартир, которая рассказала, что очень любит свой дом.

- Мы остановили выбор на нем, так как увидели, что для жильцов он важен. Хотя многие собственники старых построек хотят, чтобы их жилье признали аварийным, снесли и выдали им новые квартиры, - говорит Иван.

Вскоре ребята приступили к работам. Вначале у них был только один спонсор - крупный строительный магазин. Им выделили 16 тысяч рублей, на которые ребята закупили стройматериалы, перчатки, угловую шлифовальную машину, или в простонародье "болгарку", и защитные костюмы. Последние, к слову, так и не пригодились.

Движение "Том Сойер фест" создали активисты из Самары, которые занялись восстановлением исторических зданий на пожертвования

- Я учусь в инженерном институте по специальности "инженер-строитель промышленных и гражданских зданий". Когда мы взялись за этот дом и стали снимать штукатурку, то не могли понять, из чего ее делали. Дому ведь больше 150 лет. Я даже принес кусок в свой вуз, чтобы расспросить преподавателей. Но и они не смогли мне объяснить, что это, - продолжает Самохвалов.

Вначале у ребят были опасения, что им не удастся справиться с работой. К делу подключились студенты из университетского стройотряда, но мало кто из них мог похвастаться реальным опытом в строительстве.

- Мы порой не знали, что делать с домом. Если кирпичная кладка плохая, что предпринять? Обратно штукатурить? Белить? В общем, действовали наобум, - вспоминает Самохвалов.

Жильцы не остались в стороне и стали помогать студентам, даже приглашать на обеды. А после так вдохновились, что затеяли ремонт уже внутри. Постепенно появились новые спонсоры. Как-то к волонтерам обратилась победительница молодежного форума "Машук". Она предложила ребятам принять участие в реализации своего проекта и выделила им около 100 тысяч рублей. На эти деньги закупили стройматериалы и инструменты.

- В итоге мы восстановили фасад в доме на улице Ленина, перевесили кондиционеры и антенны, обновили парадную дверь, развели проводку и решили вопрос с водой, напор которой был слишком слабый, - рассказывает Иван.

Сейчас участники движения "Том Сойер фест" работают над другим зданием - по адресу улица Лермонтова, 191. Здесь ситуация оказалась еще сложнее, так как есть проблемы с крышей. Словом, средств на него потребуется больше. Но Иван уверен, что со временем все вопросы удастся решить.

Кстати, по его словам, они могут работать параллельно со ставропольским фондом капитального ремонта. Это поможет и дом восстановить, и сохранить его исторический облик.

- Если в программу капремонта попадает дореволюционная постройка, то представители фонда спрашивают у жильцов, какие работы они хотят провести. Те, как правило, говорят: нужно, чтобы было тепло, сухо и крыша не текла. Строители дом штукатурят с двух сторон "короедом", ставят новую дверь, перестилают крышу, в итоге теряется вся его архитектурная особенность, - сетует Иван.

В региональном фонде капитального ремонта корреспонденту "РГ" фактически повторили слова Самохвалова. В организации заявили: "Фонд капитального ремонта, ориентированный на работу с многоквартирными домами, среди которых, увы, есть и исторически ценные, зачастую одноэтажные объекты, осуществляет свою деятельность строго в рамках имеющегося законодательства и предоставляемого финансирования".

Здесь также добавили, что не существует жесткого регламента, который бы указывал, как сохранять декоративные элементы фасадов и конструктивные элементы зданий - таких как деревянные двери и окна, кованые балконы и лестницы, если у дома нет охранного статуса.

"Механизма поддержки Фонда капитального ремонта, позволяющего производить ремонтные и реставрационные работы с максимальным сохранением подлинного облика зданий, нет. На федеральном и региональном уровне соответствующие программы не реализуются", - добавили в фонде.

Активисты "Том Сойер феста" готовы сотрудничать с городскими и краевыми властями и даже планируют поучаствовать в реконструкции объекта культурного наследия, хотя и понимают, что при работе с ним необходимо соблюдать строгие требования. А пока Иван вместе с единомышленниками занимается домом на улице Лермонтова.

Работы, которые начались осенью прошлого года, сейчас в самом разгаре. Участники проекта очистили фасад от побелки, краски и штукатурки, отшлифовали его и вымыли и уже приступили ко второму этапу реставрационных работ. Предстоит дочистить фасад, расшить швы кирпичной кладки, заменить дверь и окна на максимально приближенные к оригинальным, поставить ставни, восстановить входную группу, в том числе утраченный во время пожара козырек.

- Но нам не хватает людей. Основная причина - у нас не кормят, - смеется Иван. - Это действительно так, очень нужен спонсор, который бы помог с обедами. Тогда и отбоя от работников не было бы. А с остальными проблемами мы справимся. О "Том Сойер фесте" узнают все больше людей, в том числе руководители компаний и ведомств. Нас поддерживают, и это главное.

Тем временем

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края заявили, что поддерживают участников движения "Том Сойер фест". И, если активисты обратятся к ним, охотно помогут. "Дома, которые восстанавливают волонтеры, не являются объектами культурного наследия (их реставрация имеет особый порядок и выполняется профессионалами), но эти здания - часть городской истории. Реставрируя старые дома, активисты "Том Сойер феста" сохраняют их для будущих поколений. Мы со своей стороны всегда готовы оказать волонтерам информационную и методическую поддержку. Надеемся, это поможет им привлекать новых участников и спонсоров", - заявили в ведомстве.