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06.05.2021 13:35
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе арестовали руководителя регионального Росимущества

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае Александра Ковалева поместили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий, из-за которых Российская Федерация понесла ущерб более 168 миллионов рублей.

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- По версии следствия, в декабре 2020 года руководитель Росимущества в Ставропольском крае без согласования с Федеральным агентством Российской Федерации по управлению государственным имуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Петровском районе. Стоимость земли была значительно ниже кадастровой, - отметили в пресс-службе СУ СКР Ставрополья.

Земельный участок площадью 140 тысяч квадратных метров в итоге был продан намного дешевле, чем стоил на самом деле.

Ковалева задержали 5 мая, против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Ленинский районный суд Ставрополя отправил главу регионального Росимущества под домашний арест, однако прокуратура края готовится подать апелляцию на это решение и требовать заключения под стражу.

Следователи сейчас собирают доказательства по уголовному делу.

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