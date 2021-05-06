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06.05.2021 09:43
Благоустройство

Весенняя "зачистка"

Дорожная служба готовит город к лету
Текст: Елена Бевза (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 98(8449)
Зима в этом году была снежная. Силами ГУДП "Центр" из города вывезено более полумиллиона кубометров снега. Прошлой зимой этот объем составил всего 30 тысяч кубометров. Зона ответственности дорожной службы - почти 20 миллионов квадратных метров, где расположены главные культурно-исторические памятники Петербурга и проложены сотни туристических маршрутов.

А снег летит...

И значит, улицы надо чистить особенно тщательно для безопасного движения пешеходов и транспорта. Убранный снег свозят в снегоплавильные шахты Водоканала. Там его "утилизируют", но выпадает новый, радуя горожан и мобилизуя дорожников, привычных к встрече со стихией. Этой зимой осадков выпало в несколько раз больше среднестатистической нормы. По данным

Гидрометцентра, суммарная толщина снежного покрова составила 187 сантиметров, в то время как в прошлую зиму она достигала всего 40. В борьбе со снежными завалами Государственное унитарное дорожное предприятие "Центр" задействовало 686 единиц зимней уборочной техники.

В ведении ГУДП шесть городских районов - Центральный, Петроградский, Василеостровский, Адмиралтейский, Фрунзенский, Московский и левобережная часть Невского района, что по площади составляет треть Петербурга. Понятно, что у его деловой и исторической части свой ритм жизни, под который надо подстраиваться, если используешь крупнотоннажную уборочную технику. Поэтому центр города убирают в основном ночью. А спальные районы, наоборот, - днем, когда улицы освобождаются от припаркованных на ночь автомобилей. За Невским же проспектом ухаживают круглосуточно.

Главное в работе, считает директор предприятия Николай Ведерников, заранее подготовиться к природным сюрпризам, проведя превентивную обработку дорожных покрытий и тротуаров.

Превентивная обработка, объясняет директор, это когда еще нет осадков, а машины уже посыпают тротуары противогололедными материалами, чтобы предупредить обледенение. Ведь, по прогнозу, через восемь-десять часов начнется снегопад. Первый снег тает, а потом... Насколько такая стратегия оправдывает себя, свидетельствуют медицинские сводки. По данным городской станции скорой помощи, которые ежедневно предоставляются ГУДП, количество случаев уличного травматизма во вверенных "Центру" районах уменьшилось в десятки раз.

Нескользкий гранит

В качестве противогололедного материала предприятие по-прежнему использует песко-соляную смесь. Причем в разных пропорциях - где-то пятьдесят на пятьдесят, а в отдельных случаях - с 90-процентным содержанием песка и только 10 процентами соли. При низкой температуре добавляется больше абразива, чтобы пешеходы и автомобили не скользили. Применение гранитной крошки, как это делается в Европе и в Москве, пока остается в перспективе - петербургская водосточная система не готова принять такой материал без ущерба для себя и может засориться. Так что крошку у нас используют понемногу - на Дворцовой площади, гранитных тротуарах Невского проспекта и Петроградской стороны, на основных набережных, поскольку обледеневший гранит особенно опасен для пешеходов.

Более 450 машин, предназначенных для эксплуатации в теплое время года, вышли на улицы центра Северной столицы для весенней уборки

Кроме песко-соляной смеси ГУДП применяет жидкий материал - 26-процентный соляной раствор, эффективный и экологичный, который борется с наледью при температуре до минус восьми градусов. В прошлом году предприятие дополнительно приобрело два солерастворных узла.

В арсенале "Центра" - 1470 единиц различной уборочной и вспомогательной техники: зимняя, летняя, всесезонная. В том числе комбинированные дорожные машины, зимой разбрасывающие песок, а летом оснащенные поливомоечным оборудованием - "Мерседес" и "КамАЗ", вакуумные подметально-уборочные агрегаты "Джонстон", "Свинго", "Шмидт" - пылесосы, спасающие город от пыли. Два года назад парк пополнили 192 новые единицы спецтехники. У предприятия две свои ремонтные зоны, оборудованные всем необходимым.

Тротуарная служба

Одна из серьезных проблем уборки в историческом центре города - узкие тротуары. Предприятие отвечает за миллион двести квадратных метров тротуаров шириной менее полутора метров, которые невозможно очистить механизированным способом. Машина здесь просто не пройдет. Выход один - дворники и их спасительный ручной труд, незаменимый в труднодоступных местах.

Надо сказать, Петербург исторически славился крепким институтом дворников, сложившимся еще до революции. В дворники шли "иноверцы", служившие делу с полной отдачей сил и наводившие порядок на вверенной им территории. Сейчас трудятся и "свои", и мигранты, но пандемия внесла коррективы, люди разъехались. При потребности в несколько тысяч в центре города их работает менее 900 человек. Приближение лета, когда не надо убирать снег и колоть лед, а также применение малой механизации для ручной уборки, в частности легких мотощеток, облегчают ситуацию. В планах "Центра" - закупка мини-тракторов специально для нешироких тротуаров. По поручению профильного вице-губернатора Николая Бондаренко, в четырех районах - Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Московском - созданы специализированные тротуарные службы, отвечающие за чистоту пешеходных территорий.

Отслеживать и корректировать ход всех уборочных работ помогает городская сеть видеонаблюдения. Каждая машина оснащена навигационной системой, благодаря чему видно, какой работой в данный момент занимается техника, с какой скоростью.

Уборка улиц и тротуаров проводится во взаимодействии с районными администрациями и жилищно-коммунальными службами. Это особенно важно в зимний период, когда сбрасывают снег с крыш зданий. Жилищники подстраиваются под график дорожников, чтобы сброшенный снег вывозился сразу.

Апрель и май - это время, когда город приводят в порядок после зимнего периода: очищают от песка, моют павильоны на остановках общественного транспорта, красят ограждения. Более 450 уборочных машин, предназначенных для эксплуатации в теплое время года, прошедшие техническое обслуживание, вышли на улицы Северной столицы.

Впереди - подготовка к ПМЭФ, "Алым парусам" и футбольным матчам чемпионата Европы, которая потребует от дорожников дополнительной концентрации усилий и особого подхода.

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