Должны ли граждане знать правду об экологической обстановке? Разумеется. Как раз недавно принят Закон N 39-ФЗ, дополняющий Закон N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", а также ряд других законов с положениями об экологической информации. Что поменяется?

На самом деле право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды записано в Конституции РФ (ст. 42). Однако действующее законодательство РФ не регулирует состав и правила размещения государственными органами экоинформации. Результаты такого положения дел наглядно демонстрирует ситуация с экологическим информированием в Петербурге. За состоянием окружающей среды еще с советских времен следит госслужба: Северо-Западное управление Гидрометслужбы (СЗУГМС) и с 2001 года также система экомониторинга АСМ КПООС. Но с самого начала работы АСМ ее данные противоречили данным СЗУГМС. Например, уровень загрязнения атмосферного воздуха за 2001-2015 годы, по данным СЗУГМС, оценивался как "высокий", а по данным АСМ - как "низкий".

Одной из причин такого несоответствия является то, что качество атмосферного воздуха оценивается городской системой АСМ по четырем-пяти загрязняющим веществам, которые не включают наиболее опасные загрязнители бензопирен и формальдегид. В 2015 году распоряжением правительства было установлено, что контроль загрязнения воздуха должен быть по 160 химическим веществам-загрязнителям. Но никаких изменений в работе городских систем в связи с этим распоряжением не произошло. Если не считать того, что показатели загрязнения бензопиреном к 2015 году (с 2013 года), по данным наблюдений СЗУГМС, снизились в семь (!) раз. Эксперты не находят убедительного объяснения причин столь резкого снижения.

Прояснить ситуацию могла динамика экологического следа загрязнения воздуха - загрязнение почв. Но с 2008 года экомониторинг почв прекращен, хотя он предписывался законом "Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга" 2006 года. А в 2021 году отменили и сам закон, что еще усугубило эколого-правовую неразбериху.

Новый закон призван использовать экоинформацию как действенный инструмент для повышения качества жизни

Но есть и демографический след - статистика заболеваемости в классах экологически обусловленных недугов. С 2001 по 2019 год, по данным Минздрава, в Северной столице наблюдался высокий рост заболеваемости, значительно опережающий показатели по Москве и РФ в целом. Онкозаболеваемость выросла в 2,3 раза (в Москве - на 14 процентов, в РФ - на 38 процентов), детская онкология - более чем в пять раз (в Москве - на 74 процента, в РФ - на 105 процентов), врожденные аномалии - в 2,3 раза (в Москве - на 27 процентов, в РФ - на 79 процентов), болезни органов дыхания - в 1,8 раза (в Москве - на два процента, в РФ - на 48 процентов). Это свидетельствует о том, что отсутствие уважения к экологической информации и ее игнорирование приводят к самым серьезным последствиям.

Экологическая информация должна быть полной и достоверной. Если Петербург, как современный город, оснащен достаточным количеством средств медицинской диагностики (КТ, МРТ и прочее), то он обязан получить и современную систему экологической диагностики.

Новый закон как раз призван устранить недостатки в получении, обработке и применении экоинформации, что даст возможность и обяжет использовать ее в качестве действенного инструмента для повышения качества жизни.