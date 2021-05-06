Новости

Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ в апреле 14:52
Вышел трейлер фильма про пандемию бессонницы "Неспящие" 14:29
Знакомство на улице обернулось для москвички потерей 50 тысяч рублей 14:22
На Москву надвигается ураган 14:07
От рака костного мозга умер протеже Мадонны, певец Ник Кэймен 14:02
На Мальдивах вводят комендантский час для борьбы с COVID-19 13:53
На Украине завершено расследование дела о крушении АН-26 13:33
Вирусолог назвал "антироссийскими играми" решение конгресса по вакцинам 13:25
Сергунина: Более миллиона человек привлек туристический сервис Russpass 13:17
В Курганской области ремонт дорог покажут на интерактивной карте 13:10
США, Канада и Норвегия примут участие в военной программе Евросоюза 13:01
Лавров дал прогноз по развитию торговли между Россией и Арменией 12:38
Минск и Москва могут осенью подписать пакет "дорожных карт" по интеграции 12:30
Британская разведка ищет гениального мастера оружия 12:24
В Сыктывкаре задержали мужчину, преследовавшего девушек в подъездах 12:19
Мезенцев и Семашко возложили венки к могиле Неизвестного солдата 12:14
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:11
Первый гид Michelin по Москве презентуют осенью 12:10
Лавров: Россия не оставит без ответа выпады Запада 12:05
Вышел трейлер эротической драмы Пола Верховена "Непорочная дева" 12:03
Вихрь "Фюрхтеготт" обрушил на Петербург аномальные дожди 11:58
Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта 11:57
Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет 11:49
Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони" 11:49
Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 13:27

Право на экоправду

Текст: Семен Гордышевский (председатель совета ОО "Экологический союз")
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 98(8449)
Должны ли граждане знать правду об экологической обстановке? Разумеется. Как раз недавно принят Закон N 39-ФЗ, дополняющий Закон N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", а также ряд других законов с положениями об экологической информации. Что поменяется?

На самом деле право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей среды записано в Конституции РФ (ст. 42). Однако действующее законодательство РФ не регулирует состав и правила размещения государственными органами экоинформации. Результаты такого положения дел наглядно демонстрирует ситуация с экологическим информированием в Петербурге. За состоянием окружающей среды еще с советских времен следит госслужба: Северо-Западное управление Гидрометслужбы (СЗУГМС) и с 2001 года также система экомониторинга АСМ КПООС. Но с самого начала работы АСМ ее данные противоречили данным СЗУГМС. Например, уровень загрязнения атмосферного воздуха за 2001-2015 годы, по данным СЗУГМС, оценивался как "высокий", а по данным АСМ - как "низкий".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Названы регионы, где нельзя жарить шашлыки в лесах

Одной из причин такого несоответствия является то, что качество атмосферного воздуха оценивается городской системой АСМ по четырем-пяти загрязняющим веществам, которые не включают наиболее опасные загрязнители бензопирен и формальдегид. В 2015 году распоряжением правительства было установлено, что контроль загрязнения воздуха должен быть по 160 химическим веществам-загрязнителям. Но никаких изменений в работе городских систем в связи с этим распоряжением не произошло. Если не считать того, что показатели загрязнения бензопиреном к 2015 году (с 2013 года), по данным наблюдений СЗУГМС, снизились в семь (!) раз. Эксперты не находят убедительного объяснения причин столь резкого снижения.

Прояснить ситуацию могла динамика экологического следа загрязнения воздуха - загрязнение почв. Но с 2008 года экомониторинг почв прекращен, хотя он предписывался законом "Об экологическом мониторинге на территории Санкт-Петербурга" 2006 года. А в 2021 году отменили и сам закон, что еще усугубило эколого-правовую неразбериху.

Новый закон призван использовать экоинформацию как действенный инструмент для повышения качества жизни

Но есть и демографический след - статистика заболеваемости в классах экологически обусловленных недугов. С 2001 по 2019 год, по данным Минздрава, в Северной столице наблюдался высокий рост заболеваемости, значительно опережающий показатели по Москве и РФ в целом. Онкозаболеваемость выросла в 2,3 раза (в Москве - на 14 процентов, в РФ - на 38 процентов), детская онкология - более чем в пять раз (в Москве - на 74 процента, в РФ - на 105 процентов), врожденные аномалии - в 2,3 раза (в Москве - на 27 процентов, в РФ - на 79 процентов), болезни органов дыхания - в 1,8 раза (в Москве - на два процента, в РФ - на 48 процентов). Это свидетельствует о том, что отсутствие уважения к экологической информации и ее игнорирование приводят к самым серьезным последствиям.

Экологическая информация должна быть полной и достоверной. Если Петербург, как современный город, оснащен достаточным количеством средств медицинской диагностики (КТ, МРТ и прочее), то он обязан получить и современную систему экологической диагностики.

Новый закон как раз призван устранить недостатки в получении, обработке и применении экоинформации, что даст возможность и обяжет использовать ее в качестве действенного инструмента для повышения качества жизни.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов
В Госдуме отвергли обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря
Лавров объявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе на земле
За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах