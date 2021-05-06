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06.05.2021 11:38

Крути педали

Текст: Кирилл Остапенко (основатель франчайзинговой сети "ВелоДрайв")
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 98(8449)
Постпандемийный год поменял приоритеты людей во многих областях повседневной жизни так, что экономика многих стран оказалась к этому не готова.

Эксперты заговорили, например, о дефиците велосипедов на рынке и росте интереса к электровелосипедам в Китае. В Поднебесной покупателям проще перейти на электровелосипеды по нескольким причинам. Там выше средняя зарплата, чем в России. Стоимость электровелосипедов там ниже, потому что они производятся в самом Китае - эта страна выпускает 100 процентов комплектующих для велосипедов, которые реализуются на внутреннем рынке. Соответственно, затраты на логистику практически отсутствуют.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В России же средняя стоимость электровелосипеда составляет порядка 70 тысяч рублей, горного - 25-30 тысяч. Разница в два-три раза. Так что выбор перед российским покупателем фактически и не стоит: в большинстве своем жители РФ будут приобретать обычные, не электрические велосипеды. Для сравнения: в Европе высокий спрос на электровелосипеды начался лет семь назад. Сначала их скупали представители старшего поколения, которым не всегда легко дается физическая нагрузка. Но сейчас ситуация изменилась, и электровелосипеды пользуются спросом у всех групп населения: порядка 30-35 процентов от общего количества велосипедов, которые покупают взрослые европейцы, составляют именно электрические варианты "железных коней".

А теперь сравним с Россией. У нас процент продаваемых электровелосипедов от общего количества байков значительно меньше - всего один-полтора процента. Для нашего покупателя это в принципе новый, непривычный товар в отличие от того же электросамоката, поэтому россияне пока не готовы тратить на электровелосипеды большие деньги. К тому же если город расположен на ровной местности и нет сильного перепада высот, то необходимость в электровелосипеде невелика, вполне можно обойтись обычным.

Чтобы в России увеличились продажи электровелосипедов, должны быть соблюдены несколько условий. Для начала надо популяризировать продукт и найти целевую аудиторию. Это могут быть люди пенсионного возраста, которым тяжело крутить педали и которым особенно нужны кардионагрузки. Либо любители путешествий с багажом на дальние дистанции, на которых встречаются крутые подъемы. Или физически не очень крепкие велолюбители, которые смогут не отставать от своих друзей в поездке.

Фото: iStock
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При этом дефицит велосипедов сейчас действительно есть, и не только в России, но и во всем мире. У нас из-за закрытых границ много денег осталось внутри страны, люди начали покупать товары для развлечения себя и своей семьи, весной и летом 2020 года переехали из городов на дачные участки вместе с детьми, не имея возможности отправить их в детские лагеря, закрытые из-за того же коронавируса. Все старались держаться обособленно от других, но на свежем воздухе, заботясь о своем здоровье, а это обусловило рост спроса на взрослые и детские велосипеды и другой индивидуальный транспорт. Не обошлось и без моды на здоровый образ жизни, и на велосипеды в частности. Поэтому волновой эффект спроса на велосипеды, который начался в прошлом году, продолжится не только в 2021, но и в 2022 году.

Из-за названных выше причин на складах российских производителей велосипедов и оптовиков остались очень небольшие запасы. Для того чтобы ситуация нормализовалась, потребуется не меньше двух лет. Плюс производители запчастей перегружены заказами. Многие китайские компании принимают заказы уже на 2022 и 2023 годы. В несколько раз выросли цены на морские перевозки. Это связано с дефицитом в Китае порожних контейнеров, которые в большом количестве скопились в Европе и Северной Америке, их экономически невыгодно перегонять порожними.

Для конечного потребителя средняя стоимость велосипедов во всех сегментах к лету 2021 года вырастет на 20-30, а то и на 50 процентов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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