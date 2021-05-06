Новости

Вирусолог назвал "антироссийскими играми" решение конгресса по вакцинам 13:25
Сергунина: Более миллиона человек привлек туристический сервис Russpass 13:17
В Курганской области ремонт дорог покажут на интерактивной карте 13:10
США, Канада и Норвегия примут участие в военной программе Евросоюза 13:01
Лавров дал прогноз по развитию торговли между Россией и Арменией 12:38
Минск и Москва могут осенью подписать пакет "дорожных карт" по интеграции 12:30
Британская разведка ищет гениального мастера оружия 12:24
В Сыктывкаре задержали мужчину, преследовавшего девушек в подъездах 12:19
Мезенцев и Семашко возложили венки к могиле Неизвестного солдата 12:14
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:11
Первый гид Michelin по Москве презентуют осенью 12:10
Лавров: Россия не оставит без ответа выпады Запада 12:05
Вышел трейлер эротической драмы Пола Верховена "Непорочная дева" 12:03
Вихрь "Фюрхтеготт" обрушил на Петербург аномальные дожди 11:58
Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта 11:57
Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет 11:49
Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони" 11:49
Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna 11:39
Лавров: РФ и Армения проведут консультации по евроатлантической тематике 11:37
Лавров: РФ прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз "Спутника V" 11:36
В майские праздники подрабатывает каждый десятый россиянин 11:34
Появились первые официальные кадры из приквела "Игры престолов" 11:33
Более 30 человек погибли за неделю протестов в Колумбии 11:25
В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек 11:19
Путин поздравил с Победой последнего ветерана Великой Отечественной из КНДР 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 12:25

Кафе как центр притяжения

Бизнес развивает малые территории с помощью местных жителей
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 98(8449)
В Архангельской области и других регионах бизнес все активнее участвует в развитии малых территорий через социальные проекты. Наибольшего успеха добиваются те предприниматели, которым удалось вовлечь в него местных жителей. При этом возникают совершенно новые бизнес-форматы. В результате в деревнях и селах появляются не только рабочие места, но и общественные центры, детские площадки и другие объекты благоустройства.

Однако подобные примеры пока еще остаются малочисленными. Во-первых, самих предпринимателей, которые хотели бы работать на селе, не так уж много. Во-вторых, у них не всегда получается найти опору среди местного населения. И в-третьих, порой сельскому бизнесу не хватает знаний для успешной реализации коммерческих и социальных проектов.

Долю гарантийной поддержки малого бизнеса планируют увеличить до 40%

Предприниматель Ирина Захарова из Устьянского района Поморья решилась на эксперимент. Когда она открывала семейное кафе в поселке Октябрьский, там уже работали три точки общепита. На десять тысяч человек населения этого вполне хватало.

- Самым простым путем было организовать танцпол с алкоголем, но мне это совершенно не нравилось, - рассказывает предприниматель. - Я хочу жить и работать в своем поселке, а для этого должна по мере сил его развивать. Наше семейное кафе стало центром притяжения для инициативных местных жителей. Они проводят на его площадке мастер-классы, различные занятия, интеллектуальные игры. Работают студия живописи, клуб лоскутного шитья и другие объединения по интересам.

Поток посетителей не иссякает, поскольку людям важно чувствовать себя частью сообщества. Плата за вход символическая - 50 рублей. При этом кафе работает и как обычная точка общепита, выдерживая конкуренцию с давними участниками рынка. А прибыль от него обеспечивает социальную активность бизнеса, поясняет Ирина Захарова.

Сельские жители и предприниматели не верят в успех и даже не пытаются начать что-то новое

По ее словам, с местными жителями нельзя "заигрывать", но очень важно найти у них понимание. "Предпринимателям мы нужны лишь для того, чтобы на нас зарабатывать" - этот стереотип распространен не только в глубинке. Но сельский бизнес особенно заинтересован в благополучии территории, на которой он работает. Его цель - сделать так, чтобы люди оттуда не уезжали.

Минэкономики предложило поменять условия программы льготных кредитов МСП

- Бизнесу надо грамотно работать с местным сообществом, - полагает директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению Поморья Андрей Рыженков. - Приведу два противоположных примера. В первом случае предприниматель поначалу хотел вовлечь деревенских жителей в прием туристов на берегу Белого моря. Но в итоге он решил, что проще привезти туда уже обученную московскую команду. Это вызвало непонимание у местных, они стали воспринимать турбизнес как угрозу своему укладу жизни. В Пинежском районе пошли по другому пути: команда, приехавшая развивать культурно-ландшафтный парк, по максимуму задействует в этом население территории. В итоге бизнес получает от него только позитивный отклик.

В Шенкурске индивидуальный предприниматель Мария Врачева открыла сувенирную лавку, где продается продукция местных мастеров. Кроме того, она создала Центр поддержки общественных инициатив, который объединил активистов всего района. Одним из их проектов стало создание в небольшой деревне благоустроенного общественного пространства под названием "Федорова гора".

- Многие деревенские жители ждут, когда государство построит им дорогу, детскую площадку, беседку для встреч и так далее, - список можно продолжать бесконечно. Но страна у нас большая, и вероятность, что финансы доберутся до каждой деревни, где живут всего полсотни человек, невелика. Поэтому не надо ждать, очень многое можно сделать самим, - отметила социальный предприниматель из Свердловской области Гузель Санжапова в Архангельске на конференции по развитию малых территорий.

Счетная палата оценила влияние Корпорации МСП на малый бизнес

В своей деревне Малый Турыш она организовала производство, за счет которого развивается инфраструктура. Местные жители зарабатывают на сборе трав и ягод, из которых делают чаи, варенье и другую продукцию с портретами сельчан на упаковке. Тем самым производители подчеркивают: покупая наше варенье, вы помогаете сделать жизнь деревни лучше. На вырученные деньги построили площадки для детей и взрослых, пробурили скважину с питьевой водой, возводят общественный центр.

Производители из Малого Турыша стали сотрудничать с крупнейшей мировой сетью товаров для дома. Чехлы для подушек и кардхолдеры шьют в обычном деревенском доме.

- Таких пустующих домов много и в Архангельской области. В современном мире границы условны, и если малая территория хочет работать с большим брендом, это вполне реально. Надо только предложить транснациональной корпорации то, чего у нее нет или за что без вас она платит слишком большие деньги, - считает Гузель Санжапова.

По мнению директора архангельского центра социальных технологий Марины Михайловой, главная болезнь малых территорий - синдром выученной беспомощности. Сельские жители, включая предпринимателей, зачастую не верят в успех и даже не пытаются начать что-то новое. Чтобы их поддержать, в районах Поморья созданы ресурсные центры, где помогают реализовать идеи по развитию территорий.

Тем временем

В Архангельской области работает "Школа сельского предпринимателя" для тех, кто хочет открыть или развить свой бизнес в деревне. Ее участники представляют свои проекты и получают оценку экспертов.

Так, Евгений Белоруков из Котласа занимается установкой колодцев на частных участках. Бизнес идет неплохо, но есть один минус - сезонность. В школе опытные предприниматели посоветовали ему механизировать процесс. А шенкурскому фермеру Сергею Моршневу, который производит самую разную продукцию - от мяса до мороженого, помогли рассчитать окупаемость нового цеха.

- На малых территориях очень не хватает производств. Все занимаются продажами - кажется, что это проще. Предпринимателей, которые создают новые продукты, крайне мало, и порой им надо подсказать правильное направление развития, - отмечает эксперт школы Наталья Мчедлидзе.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов
Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии
Лавров объявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе на земле
За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах