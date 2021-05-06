В Архангельской области и других регионах бизнес все активнее участвует в развитии малых территорий через социальные проекты. Наибольшего успеха добиваются те предприниматели, которым удалось вовлечь в него местных жителей. При этом возникают совершенно новые бизнес-форматы. В результате в деревнях и селах появляются не только рабочие места, но и общественные центры, детские площадки и другие объекты благоустройства.

Однако подобные примеры пока еще остаются малочисленными. Во-первых, самих предпринимателей, которые хотели бы работать на селе, не так уж много. Во-вторых, у них не всегда получается найти опору среди местного населения. И в-третьих, порой сельскому бизнесу не хватает знаний для успешной реализации коммерческих и социальных проектов.

Предприниматель Ирина Захарова из Устьянского района Поморья решилась на эксперимент. Когда она открывала семейное кафе в поселке Октябрьский, там уже работали три точки общепита. На десять тысяч человек населения этого вполне хватало.

- Самым простым путем было организовать танцпол с алкоголем, но мне это совершенно не нравилось, - рассказывает предприниматель. - Я хочу жить и работать в своем поселке, а для этого должна по мере сил его развивать. Наше семейное кафе стало центром притяжения для инициативных местных жителей. Они проводят на его площадке мастер-классы, различные занятия, интеллектуальные игры. Работают студия живописи, клуб лоскутного шитья и другие объединения по интересам.

Поток посетителей не иссякает, поскольку людям важно чувствовать себя частью сообщества. Плата за вход символическая - 50 рублей. При этом кафе работает и как обычная точка общепита, выдерживая конкуренцию с давними участниками рынка. А прибыль от него обеспечивает социальную активность бизнеса, поясняет Ирина Захарова.

Сельские жители и предприниматели не верят в успех и даже не пытаются начать что-то новое

По ее словам, с местными жителями нельзя "заигрывать", но очень важно найти у них понимание. "Предпринимателям мы нужны лишь для того, чтобы на нас зарабатывать" - этот стереотип распространен не только в глубинке. Но сельский бизнес особенно заинтересован в благополучии территории, на которой он работает. Его цель - сделать так, чтобы люди оттуда не уезжали.

- Бизнесу надо грамотно работать с местным сообществом, - полагает директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению Поморья Андрей Рыженков. - Приведу два противоположных примера. В первом случае предприниматель поначалу хотел вовлечь деревенских жителей в прием туристов на берегу Белого моря. Но в итоге он решил, что проще привезти туда уже обученную московскую команду. Это вызвало непонимание у местных, они стали воспринимать турбизнес как угрозу своему укладу жизни. В Пинежском районе пошли по другому пути: команда, приехавшая развивать культурно-ландшафтный парк, по максимуму задействует в этом население территории. В итоге бизнес получает от него только позитивный отклик.

В Шенкурске индивидуальный предприниматель Мария Врачева открыла сувенирную лавку, где продается продукция местных мастеров. Кроме того, она создала Центр поддержки общественных инициатив, который объединил активистов всего района. Одним из их проектов стало создание в небольшой деревне благоустроенного общественного пространства под названием "Федорова гора".

- Многие деревенские жители ждут, когда государство построит им дорогу, детскую площадку, беседку для встреч и так далее, - список можно продолжать бесконечно. Но страна у нас большая, и вероятность, что финансы доберутся до каждой деревни, где живут всего полсотни человек, невелика. Поэтому не надо ждать, очень многое можно сделать самим, - отметила социальный предприниматель из Свердловской области Гузель Санжапова в Архангельске на конференции по развитию малых территорий.

В своей деревне Малый Турыш она организовала производство, за счет которого развивается инфраструктура. Местные жители зарабатывают на сборе трав и ягод, из которых делают чаи, варенье и другую продукцию с портретами сельчан на упаковке. Тем самым производители подчеркивают: покупая наше варенье, вы помогаете сделать жизнь деревни лучше. На вырученные деньги построили площадки для детей и взрослых, пробурили скважину с питьевой водой, возводят общественный центр.

Производители из Малого Турыша стали сотрудничать с крупнейшей мировой сетью товаров для дома. Чехлы для подушек и кардхолдеры шьют в обычном деревенском доме.

- Таких пустующих домов много и в Архангельской области. В современном мире границы условны, и если малая территория хочет работать с большим брендом, это вполне реально. Надо только предложить транснациональной корпорации то, чего у нее нет или за что без вас она платит слишком большие деньги, - считает Гузель Санжапова.

По мнению директора архангельского центра социальных технологий Марины Михайловой, главная болезнь малых территорий - синдром выученной беспомощности. Сельские жители, включая предпринимателей, зачастую не верят в успех и даже не пытаются начать что-то новое. Чтобы их поддержать, в районах Поморья созданы ресурсные центры, где помогают реализовать идеи по развитию территорий.

Тем временем

В Архангельской области работает "Школа сельского предпринимателя" для тех, кто хочет открыть или развить свой бизнес в деревне. Ее участники представляют свои проекты и получают оценку экспертов.

Так, Евгений Белоруков из Котласа занимается установкой колодцев на частных участках. Бизнес идет неплохо, но есть один минус - сезонность. В школе опытные предприниматели посоветовали ему механизировать процесс. А шенкурскому фермеру Сергею Моршневу, который производит самую разную продукцию - от мяса до мороженого, помогли рассчитать окупаемость нового цеха.

- На малых территориях очень не хватает производств. Все занимаются продажами - кажется, что это проще. Предпринимателей, которые создают новые продукты, крайне мало, и порой им надо подсказать правильное направление развития, - отмечает эксперт школы Наталья Мчедлидзе.