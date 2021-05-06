Субъекты социального предпринимательства (СП) смогут получить невозвратную субсидию - до полумиллиона рублей. Ожидается, что механизм заработает в российских регионах летом. Калининградские бизнесмены, реализующие общественно значимые проекты, называют меру поддержки долгожданной. Социальные предприниматели стараются держать стоимость своих услуг на минимально возможном уровне. В результате им сложно выделить из оборота свободные средства на развитие бизнеса, сохраняя его социальную ориентированность.

Гениям нужен кампус

Несколько лет назад субъектам СП в нашей стране уже выдавали невозвратные бюджетные деньги (в рамках федеральной и региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства). В Калининградской области успели разыграть два конкурса: первый - в 2015 году, второй - в 2016-м. Максимальный размер субсидии составил полтора миллиона рублей. Мера поддержки помогла многим социально значимым бизнесам встать на ноги. Однако в 2017-м и федеральный центр, и субъекты РФ отказались от механизма субсидирования.

- Для нас это была очень неприятная новость, - вспоминает Юлия Таранова, руководитель калининградского проекта "Академия гениев", направленного на непрерывное профессиональное обучение детей информационным технологиям. - "Академия гениев" получала субсидию два года подряд. В 2015 году финансовая поддержка позволила купить оборудование и в несколько раз увеличить число ребят, занимающихся робототехникой. В 2016-м мы приобрели старое немецкое здание в одном из областных поселков. Планировали открыть там новый кампус - инклюзивный инженерно-технический центр ЛАПТАУ (Лаборатория Профессионализма, Таланта, Успеха). Ремонт рассчитывали сделать за счет очередных субсидий, но программа неожиданно закрылась. С тех пор проект застопорился. Брать кредит на обустройство инженерного центра и повышать стоимость услуг в рамках действующих проектов, чтобы обслуживать заем, я не хочу. Поэтому, разумеется, нас очень порадовало решение федерального центра.

Ответственность в приоритете

Долгожданная мера поддержки разработана в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Предполагается, что субсидии будут выдавать на реализацию новых проектов на условиях стопроцентного софинансирования. Вложения со стороны субъектов СП не обязательно должны быть денежными. Согласно планам, в зачет могут пойти и работы, и затраченные материальные ресурсы.

- Недавно мы провели стратегическую сессию с калининградскими социальными предпринимателями, обсудили, какая помощь им требуется, и направили предложения от региона в Минэкономразвития РФ, - рассказывает Кирилл Звягин, руководитель Центра инноваций социальной сферы, который является структурным подразделением Центра поддержки предпринимательства региона. - Например, было предложено снизить ставки страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства, по аналогии с преференциями для IT-компаний. Часть предложений связана с субсидиями. Так, калининградский бизнес попросил снизить долю софинансирования при получении гранта до 20-30 процентов.

Социальные предприниматели стараются держать стоимость своих услуг на минимально возможном уровне, поэтому им сложно развивать свой бизнес

Надеемся, в дальнейшем механизмы продолжат совершенствоваться и эти предложения будут учтены.

Субсидиями, кстати, поддержка социальных предпринимателей не ограничивается. В Калининградской области субъекты СП могут получить микрозаймы - до пяти миллионов рублей по льготной ставке, равной половине ключевой ставки Банка России. А также помощь в составлении бизнес-планов, проведении рекламных кампаний и многое другое.

На меры поддержки могут претендовать организации, которые вошли в специальный реестр субъектов СП. Согласно закону о социальном предпринимательстве, принятому в 2019 году, участники реестра должны относиться к одной из четырех групп.

Во-первых, это компании, которые трудоустраивают социально уязвимых граждан - инвалидов, многодетных родителей, недавних выпускников детских домов, пенсионеров. Есть и другие категории, зафиксированные в федеральном перечне, причем особые работники должны формировать не менее половины штата.

Вторая группа - это продавцы продукции, которую произвели социально уязвимые граждане. Третья - те, кто производит товары или услуги, необходимые особым клиентам. Четвертая - предприниматели, работающие в рамках конкретных направлений деятельности, таких как организация детского отдыха, оказание образовательных услуг, культурно-просветительская сфера и ряд других.

Путь к реестру

В Калининградской области по итогам 2020 года в реестре числились 24 предприятия, в том числе "Академия гениев". Сведения о новых участниках внесут в июле текущего года. Всего же социальным бизнесом, по оценкам фонда региональных социальных программ "Наше будущее", в регионе занимаются более трехсот организаций. Некоторым из них не удалось получить официального статуса субъекта СП из-за нестандартной сферы деятельности.

К примеру, с 2015 года в Калининграде работает сеть благотворительных магазинов Danke-Shop, которая собирает у горожан ненужную одежду. Часть вещей бесплатно получают нуждающиеся, часть идет на продажу. Прибыль после покрытия всех расходов направляется на благотворительность. Но в число социальных направлений, утвержденных на федеральном уровне, выдача и продажа вещей не входят.

- Наверное, это и правильно, ведь торговлю, даже если она является благотворительной, крайне сложно отнести к социальной сфере деятельности, - рассуждает руководитель проекта Danke-Shop Андрей Громнюк. - Мы нашли выход из ситуации - планируем подавать заявку как компания, трудоустраивающая социально уязвимых граждан. В наших магазинах работают люди предпенсионного и пенсионного возраста, многодетные родители, бывшие выпускники детских домов. Что касается субсидий, важность невозвратных мер поддержки для тех, кто реализует социально значимые проекты, сложно переоценить. Мы в свое время получили от немецких партнеров невозвратный грант, а также первую партию одежды. Без этой поддержки проект либо вообще не смог бы развиваться, либо развивался бы гораздо медленнее.

Сам механизм получения статуса субъекта СП довольно прост. Большая часть документов формируется на основании отчетности, которую бизнес и так направляет в налоговую службу. Те, кто трудоустраивают социально уязвимых граждан, должны предоставить сведения об этих сотрудниках. Остальным компаниям необходимо подтвердить социальный вид деятельности по общероссийскому классификатору.

- Думаю, раньше у коллег просто не было существенных стимулов для получения официального статуса субъекта СП. Не исключено, что благодаря субсидиям многие активизируются и в следующем году в реестре будет гораздо больше калининградских предприятий, - продолжает Юлия Таранова. - Жаль только, что невозвратные средства, согласно действующим правилам, можно получить однократно, нельзя претендовать на них каждый год. Надеюсь, в будущем правила изменятся - это очень важно для крупных долгоиграющих проектов, таких как наш новый кампус ЛАПТАУ. Кроме того, хотелось бы, чтобы изменилось условие, согласно которому субсидии можно направить только на реализацию новых инициатив. Мы это условие выполняем, но многим коллегам нужны средства на развитие или поддержание на плаву замечательных социальных проектов, стартовавших уже давно.