Что такое открытый район, как его жители переживают пандемию, а также что делается для сохранения объектов культурно-исторического наследия, рассказал глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Как сказалась эпидемия на жизни горожан?

Максим Мейксин: Это был напряженный период. Ведь многие считали, что эпидемия в нынешнем ее виде в современном мире невозможна. Была масса сложных моментов, когда мы готовились к одним чрезвычайным ситуациям, а на деле все оказывалось иначе. В первую очередь встала задача обеспечения средствами индивидуальной защиты работников поликлиник. Одновременно нужно было быстро развернуть пункты тестирования на предмет коронавируса и перестроить схему работы первичного звена, потому что обычная нагрузка врача - 10-12 вызовов на дом в день - увеличилась до 30-40, а на пике - до 50. Оставили в поликлиниках по несколько врачей, работающих на приеме, остальных задействовали на квартирную помощь. В моменты больших нагрузок подключали неотложку для работы по вызовам. Участковые врачи не успевали, а потом и сами начали болеть. Сейчас количество вызовов практически вернулось к доковидному уровню. В районе функционируют девять пунктов вакцинации, привито свыше 18 тысяч человек, к лету планируем довести эту цифру до 40-50 тысяч.

А сами вы сделали прививку?

Максим Мейксин: Да, еще в январе. Вся моя семья привилась, причем разными вакцинами. Считаю, надо доверять нашей медицине.

Мы создали при администрации первый в России центр услуг, работающий в формате "открытый район"

Центральный район - средоточие исторических памятников, сохранность которых приходится поддерживать. Что делается для того, чтобы на тротуары не падали куски штукатурки, элементы архитектурного декора и старых балконов?

Максим Мейксин: Более 80 процентов зданий в центре города - дореволюционной постройки. Всего в районе их четыре тысячи, из них около двух с половиной - жилые дома. За последний год удалось существенно увеличить объемы восстановительных работ. На ремонт фасадов и жилого фонда в Центральном районе выделено сейчас более 3,5 миллиарда рублей, это почти треть всего финансирования из фонда капитального ремонта. Отдельно по линии

КГИОП реализуется адресная программа реставрационных работ. Половина средств на ее реализацию тоже предназначена для нашего района. К сожалению, архитектурный облик многих исторических зданий создавался не на века, это были доходные дома, на строительстве которых экономили. Мы постоянно проверяем их состояние, в том числе балконы, которых на территории более восьми тысяч, демонтируем аварийные конструкции. Наша администрация вышла с предложением создания отдельной региональной программы по капитальному ремонту балконов центра города.

Что можно сказать об уличной преступности? Улучшается ли ситуация?

Максим Мейксин: В прошлом году зарегистрировано 3950 преступлений, из них 30,6 процента - в общественных местах, при том что среднегородской показатель - 32,4. На улицах, в парках, на площадях, в скверах - 16,1 процента при среднегородском показателе 17,7. Получается, Центральный район - один из самых безопасных. В районе установлена 1751 видеокамера, практически полностью покрыли всю территорию видеонаблюдением. Это современные терминалы, многие из них оснащены функцией распознавания лиц и системой "гражданин - полиция", позволяющей вызвать блюстителей порядка, что существенно меняет криминогенную обстановку. Заодно по этим камерам наблюдаю, как убирается район. Он стал значительно чище в последнее время. Мы многое в этой части перестроили с коллегами из комитета по благоустройству и представителями предприятия, занимающегося уборкой.

Как родилась идея создания центра услуг на базе вашей администрации?

Максим Мейксин: Мы решили изменить концепцию ее работы. Если раньше, чтобы найти нужного специалиста, жителю района надо было ходить по коридорам, искать кабинет, согласовывать эти поиски с приемными часами служащих, то теперь достаточно нажать кнопку электронного терминала, расположенного в холле на первом этаже здания администрации. И к посетителю приходит сотрудник, отвечающий за то или иное направление, в зависимости от того, какую житель района хочет получить услугу. Прием по принципу одного окна ведется там же, на первом этаже. Служащий помогает обратившемуся собрать пакет документов, необходимых для решения вопроса, дает квалифицированную консультацию. Мы создали при администрации первый в России центр услуг, работающий в формате "открытый район".

Наверное, объем бумажной работы уменьшился?

Максим Мейксин: Отпала необходимость возвращать неправильно заполненные документы, а значит, исключаются повторные обращения. Первый же месяц показал, что падение документооборота за счет отсутствия "работы над ошибками" составил 23 процента. Такой современный и эффективный формат взаимодействия жителей района с администрацией удобен для всех.