Регионы Северо-Запада и всей страны столкнулись с отказами в постановке на кадастровый учет лесопарковых зеленых поясов, которые создаются вокруг городов. Границы таких зон необходимо включать в Единый государственный реестр недвижимости. Но территориальные органы Росреестра по разным причинам отказываются зафиксировать статус этих территорий, поскольку для них не определен четкий порядок включения в ЕГРН.

Лесопарковые зеленые пояса начали создавать вокруг городов и других населенных пунктов в 2017 году - такое понятие появилось в Федеральном законе об охране окружающей среды. Зеленые щиты обеспечивают горожанам благоприятную окружающую среду, уменьшают негативное влияние автомобильных выхлопов и заводских выбросов, а в итоге берегут здоровье людей.

На таких территориях запрещены любые рубки, кроме санитарных. Там нельзя размещать свалки, разрабатывать месторождения полезных ископаемых, разжигать костры. Под запретом строительство жилых домов и промышленных объектов. Но можно и нужно использовать зеленые пояса как место отдыха горожан, открывать там санатории и спортивные комплексы. Также разрешено строить больницы, школы, дороги, прокладывать линии связи и электропередач.

На Северо-Западе лесопарковые пояса окружили Вологду, Петрозаводск, Сыктывкар, населенные пункты Поморья и других областей. За четыре года защитные зоны появились более чем в 60 регионах. Но лишь в семи субъектах РФ удалось без проблем зарегистрировать зеленую недвижимость.

Так, в Архангельской области не смогли поставить на учет лесопарковый зеленый пояс вокруг рабочего поселка Кулой в Вельском районе.

- Росреестр отказал во внесении сведений о его границах в Единый государственный реестр недвижимости. Причина - отсутствие зоны границ лесопаркового зеленого пояса в перечне видов зон с особыми условиями использования территорий, установленных Земельным кодексом РФ, - пояснил председатель постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике Александр Дятлов.

В Росреестре проблему объясняют тем, что сегодня Федеральный закон о государственной регистрации недвижимости попросту не предусматривает возможности внесения в ЕГРН сведений о лесопарковых зеленых поясах. Чтобы устранить правовой пробел, надо внести изменения в закон.

При этом надзорные органы настаивают на внесении защитных зон в реестр, отметили в Общероссийском народном фронте, который в свое время и предложил создавать в городах зеленые щиты. Осенью прошлого года общественники выступили с инициативой "прописать" лесопарковые пояса в законе о госрегистрации недвижимости, но с тех пор ситуация не изменилась.

Весной 2021 года уже сами регионы, создавшие зеленые пояса, внесли в Госдуму предложение урегулировать процедуру их постановки на учет. Законодательную инициативу поддержали парламенты Поморья и других регионов.

Их представители отмечают, что в случае положительного решения вопроса зеленых поясов вокруг городов и поселков станет еще больше. Но если лесопарковые зоны не получат официального статуса, их можно вообще потерять, поскольку вырубки там будут не запрещены.

Кстати

Лесопарковые пояса создаются по инициативе граждан, которую должны одобрить общественные палаты регионов. После этого за создание защитных зеленых зон голосуют региональные парламенты. Затем исполнительные власти субъектов РФ определяют границы поясов, проводят кадастровые работы и направляют эти сведения в Росреестр.