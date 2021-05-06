В пятницу на АПЛ "Казань" поднимут Андреевский флаг, а сам этот многоцелевой подводный крейсер, созданный по проекту 885 "Ясень-М", будет принят в состав ВМФ и зачислен как новая боевая единица в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота.

Вместе с экипажем АПЛ экзамен в море держали и создатели новейших для нее систем оружия. Фото: Олег Кулешов

За два дня до этого генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко и председатель комиссии Государственной приемки кораблей капитан I ранга Алексей Потешкин подписали Акт о завершении испытаний АПЛ "Казань". В тот же день главком ВМФ России адмирал Николай Евменов приемный акт утвердил. И в этом - главная новость, которую давно ждали.

Торжественные мероприятия, которые пройдут 7 мая на акватории "Севмаша" и непосредственно на борту подводного крейсера "Казань", уже производные и по большей части символические. Хотя все, кто имел отношение к созданию головного корабля - его проектированию, строительству, насыщению оборудованием и новейшими комплексами оружия, а затем это тщательно испытывал и доводил до требуемых характеристик, - с полным правом подводят в такой день итог большой и многотрудной работы.

А для моряков-подводников, принимающих новый корабль, и его командира - капитана I ранга Александра Бекетова, напротив, все только начинается. И день подъема Андреевского флага становится главным днем для экипажа во всей последующей службе.

В экипаже АПЛ "Казань" - молодые профессионалы. На пульте управления во время испытаний. Фото: Вести Севмаша

Адмирал Николай Евменов, подтверждая тот факт, что многоцелевая "Казань" завершила все этапы испытаний и готова к приему в состав ВМФ, отметил, что она "является головной АПЛ четвертого поколения, построенной по усовершенствованному проекту "Ясень-М". А при ее строительстве "внедрены новейшие отечественные технологии и технические решения". За этими обтекаемым формулировками - большая, но не видимая посторонним многолетняя работа научно-исследовательских, конструкторских и производственных коллективов по созданию и внедрению на строящихся подводных лодках новейших комплексов вооружения и общекорабельных систем, включая мощную ядерно-энергетическую установку в модульном исполнении.

В том же ряду новые корпусные, амортизирующие и шумопоглощающие материалы, цифровые интеллектуальные системы управления оружием, системы целеуказания, гидроакустики, инновационные методы подводной коммуникации и поддержания связи с командными центрами при несении боевого дежурства в дальней морской зоне.

При постройке серии кораблей на каждом следующем заказе таких нововведений становится все больше. И далеко не каждое приживается на корабле с первой попытки. Что-то приходится исправлять и доводить авторам новой разработки. В других случаях, чтобы "вписать" перспективную систему в сложившуюся архитектуру корабля, приходится ломать голову его генеральному конструктору. В случае с подводными лодками проекта 885 "Ясень-М" это ответственность СПМБМ "Малахит" и персональная забота генерального конструктора многоцелевых АПЛ и их систем вооружения Александра Антонова.

Главным образом по этой не афишируемой причине на три года растянулись испытания - сначала заводские, потом государственные - подлодки "Казань". Она, как уже подчеркнуто главковом ВМФ, идет первой в линейке кораблей проекта 885 "Ясень-М". В наименовании добавилась одна лишь буква "М", а на выходе не просто модернизированный и в чем-то усовершенствованный корабль. Это уже другие возможности, новые материалы, другие системы оружия, более совершенные методы и средства боевого управления им.

Подводный крейсер "Казань" проекта 885 "Ясень-М" идет первым в линейке восьми кораблей новой, в сравнении с головной АПЛ "Северодвинск", серии

Первоначально "Казань" намеревались передать флоту в 2018-м, потом перенесли на год. Однако и осенью 2019-го что-то не срослось. Как можно догадаться, у экипажа и госкомиссии остались вопросы по какой-то системе или оборудованию подводной лодки. Возможно, программу испытаний намеренно усложнили. Например, предложили унифицировать системы боевого управления и пусковые комплексы под новое и перспективное оружие - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и гиперзвуковые ракеты 3M22 "Циркон", чего изначально не предполагалось...

Косвенным образом это подтвердилось в июле 2020 года, когда на "Севмаше" закладывали еще две АПЛ серии "Ясень-М" - "Владивосток" и "Воронеж". Гендиректор верфи Михаил Будниченко в тот день открыто заявил, обращаясь по видеосвязи к президенту России Владимиру Путину и к участникам церемонии: "Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота".

Как ожидается, в мероприятиях, что пройдут 7 мая на акватории "Севмаша" и на борту подводного крейсера "Казань", примут участие представители Главного командования ВМФ России, делегация из Республики Татарстан, первые лица Объединенной судостроительной корпорации, а также руководители предприятий, которые были задействованы в строительстве головной подводной лодки проекта "Ясень-М".

Тем временем

Не просто тезки

У столицы Татарстана и атомного подводного крейсера "Казань" не просто общее имя. Их связывают давние дружеские отношения. В 2017 году, когда подлодку впервые спускали на воду, на церемонию пригласили казанскую делегацию. Тогда-то власти города и заключили соглашение о сотрудничестве с экипажем корабля под командованием Александра Бекетова. Да и как могло быть иначе, если раньше исполком городского Совета Казани оказывал поддержку "бабушке" этого подводного крейсера - атомной подлодке второго поколения К-403 "Казань". Шефство над ней взяли в 1997 году. Времена для флота, как и для всей армии, тогда были непростые, так что порой приходилось присылать из Казани на подлодку картошку, капусту и прочие необходимые продукты для экипажа.

К счастью, новая АПЛ в таком снабжении не нуждается. Зато для нее потребовалась помощь другого рода.

- Капитан Александр Бекетов сказал: "Нам нужен гимн. Сможете написать?" - вспоминает председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Айрат Фаизов. - Мы собрали творческую группу из трех человек. Я написал текст, Дмитрий Юдин, руководитель казанской рок-группы Silfred Crew, сочинил музыку, а известный татарстанский артист Амир Ахмадишин согласился спеть. Управились за пару вечеров. И теперь это главная маршевая песня экипажа атомного подводного крейсера.

Начинается она так:

"В тишине холодных вод,

Дремлет буйная стихия

Свой дозор "Казань" несет,

Защищая мать-Россию".

А еще экипажу подлодки подарили майки всех известных спортивных команд Казани: "Рубин", "Ак Барс", "УНИКС", "Зенит-Казань" с автографами спортсменов.

Александр Бекетов - частый гость в столице Татарстана. Здесь он встречался со школьниками, рассказывал им о флотской службе. В очередной раз побывал в Казани минувшей зимой - в День защитника Oтечества, тогда же провел урок мужества для морских кадетов в лицее N 78.

"Профессия нашла меня, не я ее. Мое детство проходило в военном гарнизоне, отец был офицером, и я видел его службу, именно поэтому и решил связать свою жизнь с морем", - поделился с ребятами командир атомной подводной лодки. А после урока лично вручил школьникам кадетские нашивки.

Побывал Александр Бекетов и в Парке Победы у рубки-мемориала советской атомной подлодки К-403 "Казань". Размеры памятного знака впечатляют: длина - 22 метра, высота - 6, ширина - 3,5. А весит она более 70 тонн. В столице Татарстана чтут память предшественницы новой АПЛ.