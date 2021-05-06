Современная медицина выступает за естественные роды

"Многие женщины думают о родах дома только потому, что боятся больничной атмосферы. Они не хотят видеть казенные стены, находиться с большим количеством чужих людей. Но рожать дома нельзя, так как, если что-то пойдет не так, "скорая" может не успеть. Зато можно рожать, как дома", - уверена генеральный директор "Роддома на Фурштатской" Галина Суркова. Спокойную уверенность в том, что все пройдет как надо, в ее медучреждении гарантирует самое современное оборудование, врач, которому доверяешь и которого знаешь с первых дней беременности, а также уютная атмосфера и присутствие близкого человека. Корреспонденту "РГ" Галина Суркова рассказала о том, как все должно быть устроено, чтобы ребенок родился в атмосфере любви, заботы и внимания.

Галина Суркова: Мы не только накапливаем профессиональный опыт, но и с готовностью делимся им. Фото: Сергей Николаев/РГ

Галина Николаевна, насколько сильно сказались на вашей работе меры по противодействию коронавирусной инфекции?

Галина Суркова: Пандемия - проблема мирового масштаба, новая ситуация для всего мира и для страны. Она затронула все сферы деятельности, в том числе и медицину. "Роддом на Фурштатской" не оказался исключением, но в период пандемии мы не прекращали свою деятельность, несмотря на многие сложности.

Мы смогли обеспечить высокий уровень санэпидрежима, выполнение всех требований и санитарных мероприятий, которые позволили нам работать в период пандемии и обеспечить максимальную безопасность наших пациентов и предотвратить занос инфекции в роддом.

В первую очередь мы ввели очень строгий входной контроль как для персонала, так и для пациентов. Благодаря петербургским разработчикам установили электронную систему "Термометрикон" для дистанционного выявления лиц с повышенной температурой тела. Преимущества этой системы в том, что измерение температуры происходит не в одной точке тела, а по всей поверхности. В случае если система регистрирует отклонения, она мгновенно передает сигнал в информационную систему роддома и блокирует тем самым проход через турникет потенциально инфицированных.

Также мы приобрели специальную установку, которая позволяет провести санитарную обработку пациента при поступлении в стационар. Это тоже разработка наших отечественных производителей, абсолютно безопасная для пациента, обеспечивающая полную дезинфекцию газо-воздушной смесью. В целях безопасности и минимизации контакта беременных женщин с уличной средой, мы активно используем возможности телемедицины.

В уставе вашей организации записано, что вы "корпоративная некоммерческая организация".

Галина Суркова: В уставе сказано, что наше учреждение "не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между учредителями, а направляет ее на достижение уставных целей". Это приобретение нового оборудования, обучение персонала, проведение образовательных и просветительских мероприятий, благотворительные проекты. Одним из примеров является проект "Любящее сердце", в рамках которого мы помогаем беременным из числа выпускников детских домов, женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и многодетным семьям.

Несмотря на многолетний опыт работы, медицинский персонал роддома постоянно учится, повышает уровень квалификации. Мы одними из первых стали использовать аргоно-плазменную коагуляцию, кровесберегающие технологии. Регулярно проводятся стажировки в ведущих российских и зарубежных клиниках. Все это способствует поддержанию высокого уровня подготовки специалистов и возможности оказания всей необходимой медицинской помощи с применением современного оборудования.

Но мы не только накапливаем профессиональный опыт, но и с готовностью делимся им. В традицию вошло проведение ежегодных конференций совместно с Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга и городским комитетом по здравоохранению. В апреле 2021 года, в двенадцатый раз, состоялась научно-практическая конференция с международным участием "Беременность-2021. Проблемы и перспективы".

У вас ведь оказывают не только медицинские услуги, но даже есть клуб по интересам?

Галина Суркова: Наш "Роддом на Фурштатской" уже более полувека сотрудничает с кафедрами акушерства и гинекологии Военно-Медицинской академии, Северо-Западного Государственного медицинского университета имени Мечникова.

В клинике много лет работает так называемая школа подготовки к родам - Семейная Академия "2 Плюс". Разработаны уникальные программы подготовки к рождению малыша. Большое внимание уделяется психологической подготовке: когда семья ждет ребенка, многое в жизни меняется. Нужно помочь подготовиться к встрече нового члена семьи. Кроме того, мы регулярно проводим мастер-классы как для беременных женщин, так и для членов их семьи, вечера классической музыки и поэзии, обучение колыбельным песням.

Отдельная наша гордость - "Клуб пап". В создании его концепции большую роль сыграл опыт шведских коллег. Заседания пользуются большой популярностью, и многочисленные положительные отзывы свидетельствуют об этом. Возглавляет клуб главный врач "Роддома на Фурштатской", врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Анатолий Владимирович Борисов.

На сегодняшний день в интернет-пространстве очень много информации, в том числе и непрофессиональных медицинских советов. У нас создан свой сайт rd2.ru, там можно найти всю необходимую и достоверную информацию, записаться на прием к врачу, задать интересующие вопросы. Также клиника присутствует в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте", Facebook. Разработано мобильное приложение "Женская академия", которое дает доступ к личному кабинету пациента.

"Роддом на Фурштатской" находится в историческом здании, которое было построено не для медицинских целей. Насколько удобно в нем работать?

Галина Суркова: Здание было построено в конце XVIII века, а клиника как родильный дом существует здесь с 1937 года. Даже в тяжелое блокадное время наш роддом продолжал выполнять свою миссию. Наверное, построить "с нуля" было бы легче. Для приведения здания в порядок потребовалась серьезная реконструкция. Но мы справились с этой задачей. Уже несколько поколений петербуржцев появилось на свет в стенах роддома. Семейные традиции для нас - основная ценность. Мы гордимся нашей историей.

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