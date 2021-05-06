В Ленобласти сына обвинили в убийстве и расчленении собственной матери

В городе Сертолово Ленинградской области 41-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве собственной матери. По версии следствия, местный житель убил 64-летнюю пенсионерку и расчленил ее тело, чтобы скрыть следы преступления, сообщает СК по Ленинградской области.

Женщина числилась без вести пропавшей с конца августа прошлого года. В таких случаях следователи часто возбуждают уголовное дело по статье "убийство": так проще проводить оперативно-розыскные мероприятия. Но в этот раз довольно скоро стало ясно: исчезновение женщины носит криминальный характер.

Под подозрение попал сын. Останки погибшей были обнаружены недалеко от кладбища. Тело женщины было расчленено и упаковано в рюкзак.

На период следствия сын арестован. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, устанавливают, как именно погибла женщина.