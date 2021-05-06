В Мурманске задержали 800 килограммов незаконно добытого краба

Крупную партию незаконно добытого камчатского краба задержали в Мурманске сотрудники погрануправления ФСБ. Это порядка 800 килограммов.

На представленном видео пресс-службы ведомства можно понаблюдать за тем, как перевозили мясо краба. Для этого использовали микроавтобус и легковой автомобиль. Ущерб от первой партии задержанной продукции составил пять с половиной миллионов рублей.

На следующий день изъяли вторую партию, когда ее перегружали из гаража. Здесь было 125 брикетов массой 275 килограммов. Стоимость крабового мяса дошла до девяти миллионов.

В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче биологических ресурсов.