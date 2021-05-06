В Петербурге 9 мая по рекам и каналам пройдет "Бессмертная флотилия"

В Петербурге в День Победы на реках и каналах исторического центра города впервые пройдет акция "Бессмертная флотилия". По Неве, Мойке, Фонтанке, Крюкову каналу пройдут теплоходы и гидроциклы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную ассоциацию водно-моторного транспорта России.

На борту теплоходов будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие, а также курсанты.

Кроме того, в акции примут участие более сотни гидроциклов. В день акции каждый водный мотоцикл будет носить имя одного из кораблей, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны.

Колонна стартует на Мытнинской набережной, окончание акции планируется у крейсера "Аврора". Продолжительность заезда составит два часа.