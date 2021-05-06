В Петербурге бабушка ударила ребенка, обидевшего ее внука

В Северной столице конфликт между двумя школьниками на детской площадке завершился вмешательством бабушки одного из них. Женщина ударила 11-летнего мальчика - противника своего внука - по голове. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. Накануне около полуночи в полицию пришло сообщение из больницы о том, что в медицинское учреждение поступил 11-летний ребенок, пострадавший от побоев.

Школьник рассказал о том, что на детской площадке его ударила женщина, вмешавшаяся в его конфликт со сверстником. После врачебного осмотра ребенка отпустили домой, а отец написал заявление в полицию.

Сейчас по факту ЧП назначена проверка. По предварительным данным, обидчицей была бабушка сверстника. Именно она проявила агрессию и нанесла удар.