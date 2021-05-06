В Сыктывкаре задержали мужчину, преследовавшего девушек в подъездах

В Сыктывкаре сотрудники полиции задержали мужчину, который несколько дней держал в страхе горожанок. В социальных сетях распространялись сообщения, что неизвестный мужчина заходит в подъезд за молодыми девушками и пытается прорваться в квартиру.

Как говорят в Следственном комитете по Коми, такой эпизод в уголовном деле всего один, по крайней мере, пока. Он имел место 30 апреля, когда мужчина, будучи в пьяном состоянии, зашел в подъезд за 23-летней девушкой, поднялся за ней на этаж, а когда она открыла дверь, попытался зайти в квартиру. На помощь пришли родственники, они вытолкнули незнакомца и закрыли дверь.

За это деяние на мужчину завели дело по статье "незаконное проникновение в жилище".

Также в феврале мужчина попал в поле зрение правоохранительных органов за попытку украсть из магазина бутылку водки. Довести свой план до конца сыктывкарец не смог, его выгнал работник магазина.

В СК по Коми говорят, что сейчас проверяется информация об иных противоправных действиях мужчины.