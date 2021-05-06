В СЗФО приступили к реализации обновленного "дорожного" нацпроекта

В регионах Северо-Запада стартовали ремонтные работы в рамках "дорожного" национального проекта, который в этом году претерпел существенную трансформацию. Нацпроект продлили до 2030 года, в его структуре появились два новых федеральных проекта. Кроме того, расширилась география, к числу участников присоединился Санкт-Петербург. Теперь масштабные дорожные работы реализуются на территории 84 субъектов РФ.

Название национального проекта также претерпело изменения. Ранее он именовался "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сейчас - "Безопасные качественные дороги" (БКД). Основной целевой показатель БКД связан с долей дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям. В 2020 году доля составляла 69 процентов, а к 2024 году она должна увеличиться как минимум до 85 процентов.

Дороги в крупнейших городах и региональные трассы обновляются в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". В Вологодской области эти работы идут опережающими темпами.

- Поэтому для нашего региона увеличили плановое значение показателя, который связан с автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, соответствующими нормативным требованиям, - отмечает начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрей Накрошаев. - К концу 2024 года общая протяженность таких дорог достигнет в области 4719 километров.

Ранее показатель составлял 4416 километров.

Что касается текущего года, изначально на Вологодчине намеревались отремонтировать дорожную сеть протяженностью 362 километра. Но благодаря заранее заключенным госконтрактам регион получил из федерального бюджета дополнительное финансирование - 922 миллиона рублей. Деньги пойдут на ремонт участков общей протяженностью 41,8 километра. Их планировали привести в порядок к 2022 году, но теперь это сделают раньше.

Тем временем Вологодская область подала заявку в Росавтодор на ремонт 19 мостов в рамках БКД.?Дело в том, что с 2022 года национальный проект предусматривает реконструкцию аварийных и предаварийных мостов, а с 2023 года - строительство путепроводов на региональных и местных дорогах.

- Правительство Вологодской области предложило включить 19 объектов в мероприятия по капитальному ремонту и ремонту мостовых сооружений, - продолжает Андрей Накрошаев. - По четырем из них заранее, в 2020 году, были заключены контракты и сегодня завершены или находятся в стадии завершения строительно-монтажные работы. Это мосты через реки Вондож, Мякса, Оченино, Белый Шингарь.

Если заявку согласуют, за счет средств федерального бюджета в регионе отремонтируют такие крупные объекты, как мост через реку Сухону на автодороге Тотьма - Никольск, Октябрьский мост через реку Шексну в Череповце, мост через реку Содему на улице Челюскинцев в Вологде. В общей сложности планируется восстановить 2,2 тысячи погонных метров мостовых сооружений.

В Калининградской области в этом году дорожные работы в рамках БКД пройдут на 29 объектах. Одиннадцать из них переходящие, то есть ремонт там стартовал в предыдущие годы. Общая протяженность дорог, которые приведут в порядок, составит около 200 километров.

- Из значимых региональных объектов могу отметить дороги Калининград - Полесск, Советск - Гусев, - сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина. - Из муниципальных объектов - улицы Автомобильная, Транспортная, Судостроительная и Павлика Морозова в Калининграде. Также в 2021-м завершатся работы на улицах Серебровской в Балтийске и Советской в Янтарном.

Несмотря на то что зима в этом году в самом западном российском регионе затянулась, в апреле строители вышли на объекты. Так, на трассе Советск - Гусев дорожники срезали деформированный слой асфальтобетона, на дороге Большаково - Черняховск уложили выравнивающий слой.

Приступил к дорожным работам и Санкт-Петербург, недавно вошедший в число участников нацпроекта. В список объектов БКД в Северной столице вошли 29 адресов.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- Погода уже позволяет начинать активные строительные работы. Наш приоритет - это ускоренная реализация БКД, достижение плановых показателей 2024 года уже в 2023 году. И это не только строительство новых автомобильных дорог, но и поддержание сети в нормативном состоянии, доведение до установленного показателя национального проекта.