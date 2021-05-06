В вологодском Соколе на дом нанесли 17-метровое граффити героя-земляка

В вологодском городе Сокол в четверг торжественно открыли 17-метровое граффити Героя Советского Союза Николая Мамонова. Рисунок нанесли на стену пятиэтажного жилого дома по улице Советской.

Увековечить земляка-героя предложил уроженец Сокола предприниматель Анатолий Дианов. За работу взялся вологодский художник Олег Иванов. Но перед этим нашли подходящее здание - его хорошо видно и с дороги, и со стороны близлежащей школы - и спросили согласия жильцов. Те поддержали инициативу.

Художник работал несколько дней. Портрет он выполнил акриловыми красками с помощью краскопульта и кистей. Как отметил руководитель администрации Сокольского района Сергей Рябинин, горожане остались довольны работой художника. Власти пообещали благоустроить прилегающую к дому территорию.

Справка "РГ"

Николай Васильевич Мамонов родился в 1919 году в деревне Пашенино. До войны окончил в Соколе молочный техникум. На фронте был командиром 331-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии. Погиб на территории нынешней Польши 26 октября 1944 года. Ему было 25 лет. Звание Героя Советского Союза подполковнику Николаю Мамонову присвоили 24 марта 1945 года за прорыв обороны противника севернее города Пултуска и форсирование реки Пелта.

В 1947 году в его честь переименовали бывший прусский город Хайлигенбайль. Теперь он называется Мамоново и находится в Калининградской области.