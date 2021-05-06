Вихрь "Фюрхтеготт" обрушил на Петербург аномальные дожди

В Петербурге из-за циклонического вихря "Фюрхтеготт" за сутки может выпасть до трети от месячной доли осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге будет колебаться от 7 до 9 градусов выше нуля, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, что значительно ниже нормы. Ожидается порывистый ветер. Если по оценкам Леуса скорость ветра составит 4-9 метров в секунду, то в городском управлении МЧС не столь оптимистичны в прогнозе. Спасательное ведомство распространило штормовое предупреждение и призвало обходить стороной деревья и рекламные щиты. В МЧС по Петербургу полагают, что отдельные порывы ветра смогут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее циклонический вихрь "Фюрхтеготт" испортил погоду в Германии.

По прогнозу Михаила Леуса, плохая погода продержится в Петербурге до конца недели, температура воздуха не будет подниматься выше плюс 12 градусов.

Потепление ожидается на следующей недели, уже в понедельник, 11 мая, воздух в Петербурге прогреется до плюс 15 градусов, а со вторника по пятницу на улице будет 20 градусов выше нуля.