Запущен сервис для проверки сертификатов товаров в онлайн-магазинах

Росаккредитация объявила о запуске сервиса, позволяющего проверять статус деклараций и сертификатов товаров на онлайн-площадках. На первом этапе проекта к нему присоединились маркетплейсы Wildberries и Ozon вместе с продовольственным ретейлером Metro, развивающим онлайн-продажи. Этим путем предполагается хотя бы частично решить проблему контрафакта, который заполонил электронные торговые площадки.

По данным BrandMonitor, почти 80 процентов онлайн-площадок торгуют поддельными товарами. В 2019 году оборот контрафактной непродовольственной продукции в России в целом достиг 5,2 триллиона рублей - около 4,7 процента валового внутреннего продукта страны - и продолжает увеличиваться. До 70 процентов товаров, которые можно приобрести через маркетплейсы, являются контрафактными, отмечают специалисты ВГУ Анастасия Сальникова и Юлия Кудимова. Благодаря пандемии покупатели оценили удобство интернет-торговли. Она переживает бурный рост и все больше распространяется на регионы. Однако рост сектора e-commerce неизбежно влечет и увеличение доли контрафакта.

С помощью нового сервиса Росаккредитация надеется если не прикрыть, то хотя бы сузить эту лазейку. Он даст возможность автоматически добавлять в карточки товаров, представленных на площадках, информацию о наличии действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, сообщил глава ведомства Назарий Скрыпник. Это позволит покупателям проверять подлинность товаров и упростит ретейлерам работу с поставщиками.

- Сейчас контроль происходит путем модерации на самой площадке, - отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков. - Интеграция с системой Росаккредитации позволит сразу получать достоверную информацию и подсвечивать ее на карточке товара. Правда, стопроцентную гарантию, что некачественный товар не попадет на маркетплейс, не может дать никто, но предлагаемые меры повысят достоверность информации о товаре и доверие покупателей.

Новый сервис позволит покупателям проверять подлинность товаров и упростит ретейлерам работу с поставщиками

Проверить, что поставляемый товар действительно соответствует всем требованиям, сегодня очень сложно, добавил директор "METRO Россия" Алексей Григорьев. Сегодня процесс выглядит так: приемщики должны задним числом, уже после приемки товара, вручную проверять, соответствуют ли представленные поставщиком документы тем сертификатам, которые имеются в системе Росаккредитации. После внедрения онлайн-сервиса в полной мере этот процесс будет занимать буквально секунды. И уже на стадии приемки, исходя из результатов этой сверки, можно будет решить, принимать данный товар или не принимать.

На первом этапе, который начнется летом 2021 года, сервис будет распространяться на детские товары, косметику и БАДы, а затем и на все товарные категории. По словам Скрыпника, на это потребуется год-два. Сервисом уже заинтересовались 16 компаний, но многие пока занимают "наблюдательную позицию".

Представители бизнес-сообщества по-разному оценивают предполагаемую эффективность нового сервиса. По мнению владельца нескольких мурманских магазинов одежды, который попросил не называть его фамилию, контрафакт в торговле так же неизбежен, как сезонный грипп.

- Люди покупают подделки не потому, что они преступники, - убежден бизнесмен. - Ни для кого не секрет, что доходы населения снизились и на оригинальный товар у них просто нет денег. Недавно смотрел данные Мурманскстата - с января по декабрь 2019 года и с января по декабрь 2020-го реальные доходы населения стали меньше на полтора процента.

С этой точкой зрения не соглашается руководитель юридической службы Северной торгово-промышленной палаты Сергей Беляев. По его словам, торговля контрафактом - как онлайн, так и офлайн - дает лишь сиюминутную выгоду, не говоря уже о потенциальном вреде для здоровья товаров, произведенных непонятно где непонятно из чего.

Сегодня интернет-торговля слабо регулируется законодательством, отмечают эксперты. Но необходимость этого регулирования уже назрела. По мнению Анастасии Сальниковой, необходимо ввести ответственность торговых площадок за размещение и продажу фальсификата. Эта практика активно используется за рубежом, где продажа "серых" товаров чревата огромными штрафами. Например, в марте 2020 года в США введен новый закон, согласно которому именно ретейлеры несут ответственность за размещение контрафакта. Ответственность маркетплейса за размещение и продажу контрафакта (а не возможность взыскать компенсацию с продавца) будет побуждать торговые площадки тщательнее выбирать продавцов.

Кстати

Рынок онлайн-торговли в России по итогам 2020 года вырос в 1,6 раза - до 3,2 триллиона рублей, сообщили в АКИТ. По прогнозам ассоциации, в 2021 году рост продолжится до 4,1 триллиона рублей. По итогам 2020 года количество покупателей интернет-магазинов выросло до 60 миллионов, тогда как в 2019 году их было 47,4 миллиона.