Здоровое питание от петербургского производителя

Компания "Линфас" переходит к выпуску "живых" витаминов. Новая продукция предприятия направлена на повышение пищевого статуса потребителя, делая его питательный рацион более насыщенным и сбалансированным.

Злаки, фрукты и ягоды

Понятие "здоровое питание" появилось в российском обществе не так давно. Фруктово-злаковые батончики от пищевого комбината "Линфас" стали одними из первых продуктов на отечественном рынке, созданных для поддержания организма в форме, для восполнения баланса необходимых витаминов и микроэлементов. История этого продукта насчитывает пару веков. Он появился на свет как естественная потребность человека утолить голод с помощью простейшей еды, несложной в приготовлении, способной длительное время поддерживать силы и укреплять выносливость. Уходя в горы, швейцарские пастухи брали с собой семена разных злаков и готовили из них нехитрое пропитание, смешивая с водой или молоком, добавляя туда ягоды, яблоки и мед. Они еще не знали, что потомки назовут это незамысловатое, но аппетитное блюдо мюсли (в переводе с немецкого - пюре) и однажды поднимут его на флаг в нешуточной борьбе за здоровый образ жизни. А самые предприимчивые станут готовить из спрессованных злаков батончики и продавать, предлагая удобный способ быстро и с пользой подкрепиться, восполнить энергозатраты, не отвлекаясь от дел.

Сейчас на этом рынке присутствует немало способных игроков, однако для многих из них такое направление является всего лишь сопутствующим, не все производители сосредоточены на продукте до полной концентрации усилий в поиске чего-то нового для его улучшения и расширения ассортимента. Возможно, стимулирующее значение имеет человеческий фактор, дающий преимущество, когда во главе предприятия становится химик, сменивший науку на производство, но продолжающий научные поиски для повышения качества выпускаемой продукции.

Как рассказал генеральный директор "Линфас" Андрей Крыжановский, все начиналось с попыток производить товары для диетического и диабетического питания. Но в нашей стране конца 90-х они не пользовались популярностью. Несмотря на статистику, свидетельствующую о 15 процентах диабетиков среди населения, продукты, созданные специально для них, оказались невостребованными. Так начался переход к производству полезного питания для всех.

Виталад

Первая партия новой продукции вышла в 2003 году. К тому времени батончики-мюсли уже были знакомы отечественному потребителю благодаря зарубежным производителям. И нужно было придумать что-то свое. Пойти своим путем - значит, отказаться от тепловой обработки, решили на комбинате. И стали использовать хлопья злаков, не требующие варки, получающиеся естественным способом - путем распаривания зерна. В состав батончиков "Линфас" вошли четыре злака: рожь, пшеница, овес, ячмень, которые в процессе приготовления пропускают через формующий каландр, одно-

временно охлаждая. При этом биологически активные вещества принимают легко усваиваемую форму, а разбухшая клейковина заполняет поры спрессованных хлопьев. Такой натуральный продукт хранится долго и без консервантов.

- Уникальность наших продуктов в том, что мы используем сырье, прошедшее минимальную переработку, не подвергавшееся шоковому воздействию, сохранившее все свои питательные свойства и пищевую ценность, - подчеркивает Андрей Крыжановский.

Так получился "Виталад" - фруктово-злаковые батончики в более чем двадцати вариантах, с различными фруктово-ореховыми добавками, с глазурью и протеином, вкусные и полезные для детей и взрослых, для мужчин и женщин, спортсменов и любителей фитнеса, и просто желающих перекусить с пользой для себя.

Преимущество технологии компании еще и в том, что удается исключить нежелательные процессы, неизбежно возникающие, если действовать по стандарту. Обычно батончики-мюсли формуются из "рваных" хлопьев или рисовых шариков, из чего, конечно, лепить легче. Но при этом хлопья остаются пористыми, как губка, в микропоры проникает кислород, и начинается процесс окисления. Концентрация влаги губит все полезное, у такого изделия появляется неприятный привкус разлагающихся ферментов, который производитель обычно заглушает с помощью ароматизаторов. Так получается полусинтетический продукт, условно позиционирующийся как здоровое питание.

Овощные цукаты

Требовательный потребитель заставляет производителя двигаться вперед. Предприятие постоянно занимается новыми разработками с целью повышения пищевой ценности продукции. Очередной этап - выпуск батончиков с овощными цукатами. Компанией создана новая уникальная технология, позволяющая очищать овощи от техногенных агрохимических примесей и лишних сахаридов. Суть процесса получения овощного концентрата, рассказывает директор комбината, профессиональный химик, - в разделении растительного сырья с помощью каогуляционных процессов, позволяющих сконцентрировать все полезные нутриенты, а все наносное - соли металлов, остатки удобрений, нитриты, нитраты и сахариды - убирается вместе с водой.

Новый продукт "Линфас" - батончики-мюсли с овощами - прошел сертификацию. Такого рода функциональное питание, обогащенное витаминами, можно отнести к социально значимым продуктам, равно как и к группе премиум, считает директор. Фактически разработан инновационный проект производства натуральных витаминов. Но для его развития требуются большие инвестиции. Чтобы повысить пищевой статус миллиона населения, нужно вложить примерно миллиард рублей, оценивает Крыжановский. С другой стороны, особых сложностей для создания такого производства нет, так как по своим характеристикам оно практически аналогично заводу по переработке свеклы и может быть оснащено традиционным оборудованием.

Продукция компании давно получила признание не только потребителей, но и представителей профессионального цеха. В 2005 году комбинат вошел в число победителей конкурса "Тысяча лучших предприятий России". С тех пор планка не снижалась. Среди многочисленных наград - золотые медали Министерства сельского хозяйства РФ, национальная премия "Здоровое питание", знак качества "Лучшее - детям".

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