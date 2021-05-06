Несколько крупнейших площадок оптово-розничной торговли, расположенных в Аксайском районе вдоль трассы М-4 "Дон" при въезде в Ростов-на-Дону, закрылись в одночасье. Накануне праздников, 27 апреля, рынки были оцеплены сотрудниками правоохранительных органов: въезды заблокировали бетонными блоками, а торговцам раздали уведомления о скором прекращении действия договоров аренды. На следующий день предпринимателям разрешили зайти в свои торговые павильоны, но бетонные блоки с въездов не убрали, вести торговлю не разрешили.

- Правоохранительные и надзорные органы ведут проверочные мероприятия на торговых площадках Аксайского района. Стоит отметить, что только "Классик" имеет статус розничного рынка. Торговые площадки "Атлант-сити", "Атлант-юг", "Алмаз", "Строительный" и "Овощной" статуса рынка не имеют, - заявила журналистам на коротком брифинге глава департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Оптовая и розничная торговля овощами и фруктами, другими продуктами питания, промышленными товарами, от канцелярии и детских игрушек до автомобильных запчастей и собственно автомобилей, ведется по обеим сторонам трассы М-4 на въезде в Ростов уже более 20 лет. На огромной территории работает несколько тысяч предпринимателей и наемных работников - реализаторов, охранников, уборщиков и так далее. При этом все опрошенные "РГ" торговцы в один голос уверяют, что всегда исправно платили налоги, вносили арендную плату и не получали никаких претензий со стороны правоохранительных и надзорных органов.

- Лично я работаю на "Алмазе" 20 лет, все делаю по закону. Рядом со мной точно такие же люди, нелегалов здесь нет, по крайней мере на этом рынке. Мы не понимаем, что происходит и почему нам не дают работать, - сказал предприниматель Олег, не назвавший свою фамилию.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Однако по одной из версий, "зачистка" рынков связана с делом главы Аксайского района Виталия Борзенко. Чиновника, возглавлявшего район с 1994 года, задержали 12 апреля в Кисловодске, его подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Одновременно с ним были задержаны шесть предпринимателей. По данным ряда СМИ, в начале 2000-х глава района в составе преступной бизнес-группы незаконно завладел 19 гектарами земли, на которой была развернута незаконная предпринимательская деятельность. Очевидно, речь идет именно о расположенных на въезде в Ростов рынках, общая площадь которых превышает 16 гектаров.

Не вполне понятно, правда, почему законность их существования вызвала вопросы лишь после 20 лет бойкой торговли с громадными оборотами. По словам самих предпринимателей, потери от пары дней простоя торговой точки, где реализуют, например, бытовую технику, оцениваются в сотни тысяч рублей. У организаций оптовой торговли - на порядок больше.

На следующий день после закрытия рынков несколько сотен предпринимателей собрались, чтобы вместе попытаться найти решение возникшей проблемы. Провокаторов, призывавших к "активным действиям", осаживали. Ждали реакции представителей власти. Она последовала: торговцам объявили, что готовы предоставить места на других рынках Ростова-на-Дону.

- В городе 9068 свободных торговых мест, в том числе на девяти рынках, в двух торговых комплексах и на семи земельных участках, находящихся в частной собственности и предназначенных для постоянно действующих ярмарок, - пояснил начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

Кроме того, в ростовской мэрии заявили, что оптовая торговля с закрытых рынков будет перенесена на место старого аэропорта, закрытого с декабря 2017 года. "Здесь более 15 гектаров, есть твердое покрытие, возможно организовать торговлю в палатках, с тонаров и лотков, автомашин и других типов торговых объектов. Площадка обеспечена подъездными путями и соответствует нормам действующего законодательства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации. Уточняется, что торговля в старом аэропорту начнется уже в ближайшее время "на совершенно законных основаниях".

Предприниматели, между тем, настроены более чем скептически. Если машину с овощами перегнать с одного места на другое несложно, то как быть владельцам торговых павильонов, которыми застроена большая часть рынков?

Региональные власти продолжают искать приемлемый для всех сторон выход из сложившейся ситуации. Как сообщили в правительстве области, созданы две "антикризисные рабочие группы" на закрытых рынках, горячая телефонная линия для представителей бизнеса организована в Ростове-на-Дону и Аксайском районе, а также в прокуратуре региона, которая, со своей стороны, также начала проверку.

- Основная задача - принять меры для снижения социальной напряженности, обеспечить жителей области товарами, не допустить ситуации, при которой множество людей останутся без работы, - сказал губернатор региона Василий Голубев.

Между тем история с закрытием рынков грозит большими потерями не только предпринимателям. Продукцию на этих площадках закупали тысячи мелких торговцев из Ростова-на-Дону и области, теперь ростовчане и жители ближайших районов готовятся к подорожанию многих товаров в мелких магазинчиках и на местных розничных рынках.