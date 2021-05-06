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06.05.2021 13:44
Рубрика: Власть

Акцент на "цифру"

Уже в первом квартале предприятия полуострова заключили экспортные контракты на 20 миллионов рублей
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 98(8449)
Пандемия коронавируса и последовавшее за ней закрытие границ, приостановка производств и введение ограничительных мер - все это негативно сказалось на внешнеэкономической деятельности во всем мире. Тем не менее Республике Крым удалось сохранить показатели допандемийного периода. По данным Южного таможенного управления, в 2020 году экспорт РК составил 33,9 миллиона долларов, это на 0,7 процента больше, чем в 2019 году. Директор Южного центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая в интервью "РГ" рассказала, как изменился экспорт в условиях карантина и какие страны заинтересованы в наших товарах.
Ксения Слуцкая: 2020 год в сфере экспорта прошел под хэштегами "цифровизация", "электронная коммерция - всему голова". Эта актуально и в 2021 году. Фото: Из личного архива Ксении Слуцкой Ксения Слуцкая: 2020 год в сфере экспорта прошел под хэштегами "цифровизация", "электронная коммерция - всему голова". Эта актуально и в 2021 году. Фото: Из личного архива Ксении Слуцкой
Ксения Слуцкая: 2020 год в сфере экспорта прошел под хэштегами "цифровизация", "электронная коммерция - всему голова". Эта актуально и в 2021 году. Фото: Из личного архива Ксении Слуцкой

- Больше года назад в мире началась пандемия коронавируса. Возможен ли экспорт в условиях карантина?

Фото: Мария Орлова/РГ
Животноводы и виноделы Крыма стали главными экспортерами региона

Ксения Слуцкая: 2020 год стал сложным для всех. Экспорт из Крыма был, хотя и не в тех объемах, каких нам хотелось. Меры поддержки бизнеса помогли малому и среднему предпринимательству выстоять. Кризис - это мотивация для развития, новые возможности.

Всего в РК в 2020 году заключили экспортные контракты на сумму более 30 миллионов долларов. В статистике есть погрешность: из-за санкций многие предприятия регистрируют в Краснодаре, но фактически это крымский экспорт. Если бы можно было отследить, когда крымский товар и в каком объеме пересекает границу, цифры были бы совсем другие.

Если говорить о Южном центре поддержки экспорта, 16 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили 20 контрактов на сумму более 8 миллионов долларов при нашем участии. Контракты в основном в сфере пищевой промышленности (мясные полуфабрикаты, кондитерские изделия, травяной сбор и т. д), а также на косметические средства, электрооборудование, строительные материалы, туристические услуги.

В первом квартале этого года при поддержке центра предприниматели заключили два экспортных контракта с Казахстаном и Китаем на сумму более 20 миллионов рублей. Речь идет о поставках косметики и вина.

- Как пришлось перестроить работу центра в условиях пандемии и ограничений?

Ксения Слуцкая: Экспорт напрямую связан с международными контактами, с открытием границ, установлением коммуникаций. Эффективный экспорт - тот, который, в первую очередь, основывается на очных мероприятиях и личных встречах. Но мы вовремя адаптировались к новым условиям, все встречи были переведены в онлайн.

Новый виток развития получила электронная коммерция - появились электронные торговые площадки. Мы долго к этому шли, предприниматели не обращали внимание на них, работали по старинке. 2020 год в сфере экспорта прошел под хэштегами "цифровизация", "электронная коммерция - всему голова". Эта актуально и в 2021 году.

Электронные площадки делятся на оптовые и розничные. И по типу отгрузки. Мы помогаем предпринимателям подобрать оптимальный для них вариант.

Фото: iStock
Крымчане запланировали бизнес-миссию в Казахстан

Также мы вместе с Министерством промышленности РФ проводим онлайн-мероприятие - час с торгпредом. Это онлайн-встреча торгового представителя страны с крымским бизнесом, общение без официоза. Предприниматели получают ответы на все свои вопросы, в том числе, перспективен ли этот рынок для конкретного товара, каков уровень конкуренции и есть ли свободные ниши.

- Какие страны являются стратегическими партнерами Крыма? Что мы можем им предложить?

Ксения Слуцкая: Это страны СНГ: Беларусь, Казахстан, Армения. Из Дальнего зарубежья - Индия и Китай.

В товарной структуре экспорта в основном продукция пищевой промышленности (мясные, молочные продукты, полуфабрикаты), машиностроения и химической промышленности. Мы сложный регион, зачем иностранному партнеру, который заинтересован в стабильности и открытости, связываться с Крымом? Мое субъективное мнение - из-за уникальной продукции местных производителей и ее качества. Это крымский травяной сбор, крымское варенье, приготовленное по уникальной технологии, крымское мороженое, которое поставляют в Китай. Мороженое соответствует ГОСТам, начиная от палочки и заканчивая упаковкой. Сотрудничество с Китаем возможно только при очном визите представителя компании на место изготовления продукции. Китайские предприниматели были в Крыму, посетили этот завод, и теперь он поставляет свою продукцию в Поднебесную.

Крымское вино известно во всем мире. Как и продукция машиностроения, созданная по технологиям, доставшимся нам еще от Советского Союза, и с использованием новых разработок российских и крымских инженеров. Такие товары ценятся во всем мире.

Среди перспективных партнеров - страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. У нас сейчас в работе несколько контрактов с Эфиопией, Бенином, Того. Крымский производитель консервов планирует поставлять свою продукцию в эти страны. Африка - сложное направление из-за переговорного процесса, внешнеэкономических рисков, но я надеюсь, что нам удастся проработать с предпринимателями все технические моменты и заключить эти контракты.

Фото: Инфографика "РГ"/ Федеральная таможенная служба
Страны Африки заявили о готовности покупать в Крыму вино и удобрения

- Мешают ли экспорту санкции?

Ксения Слуцкая: Раз экспорт есть, значит, санкционные барьеры удается обходить. Но крымский экспорт любит тишину. Поэтому мы не можем рассказывать истории успеха и называть предприятия. В 2014 году была создана схема, некий совершенно легальный механизм на уровне банковской системы РФ, ее не афишируют, она помогает проводить валютные операции с иностранными партнерами.

- Насколько активны крымские предприятия в вопросах экспорта?

Ксения Слуцкая: Многие не знают об экспорте и не верят в него. Одно из заблуждений бизнеса - товар нужно грузить вагонами. Нет. Объемы могут быть небольшие, есть площадки розничной торговли, для каждого товара - свой механизм продвижения, своя целевая аудитория. И не надо относиться к экспорту как к долгосрочной перспективе: вот как только мы покорим внутренний рынок, так и пойдем на внешний. А там вас ждать никто не будет! Хотелось бы, чтобы бизнес более активно занимался экспортом. Но это наша задача как института поддержки - вовлекать и помогать.

Никто и нигде нас не ждет с распростертыми объятиями, надо самим пробиваться, продумывать маркетинговую стратегию, знать свои слабые и сильные стороны.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Пекинская компания пригласила крымских бизнесменов в Китай

- В марте Крым посетила китайская делегация, которую возглавлял председатель совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай. Какие договоренности были достигнуты во время визита китайской делегации?

Ксения Слуцкая: Есть спрос на куриные лапы, но предложить их в нужных объемах мы не можем. Если даже собрать все куриные лапы в РФ, мы не обеспечим потребность Китая. Для граждан Поднебесной это деликатес, я была в Китае и видела, как их продают в магазинах в вакуумной упаковке. Также интерес вызвало наше красное сухое вино. Китайцы посетили наши предприятия и были приятно удивлены качеством продукции.

Перспективно сотрудничество в сфере туризма. Китайские туристы поедут в Крым ради воздуха. Китайские города очень загазованные, многие покрыты смогом. Климат, природные красоты, гастротуризм и винный туризм - это наша история успеха в туротрасли.

- Расскажите о планах на 2021 год.

Ксения Слуцкая: Ни одни онлайн-переговоры, ни одна онлайн-выставка не заменит живое общение. В конце апреля состоялась первая в этом году бизнес-миссия в Армению. В крымскую делегацию вошли вице-премьер РК Ирина Кивико и постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов, местные предприниматели. До конца года планируем посетить с бизнес-миссией Казахстан, Беларусь, Вьетнам, Египет, Китай и Монголию.

20-21 мая в Алуште пройдет международный экспортный форум, в нем примут участие четыре иностранные делегации. Там пройдет и выставка товаров крымских производителей.

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