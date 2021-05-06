В России в целом и в южных регионах страны накаляется обстановка на рынке такси. Снижаются доходы населения, и многие пассажиры начинают экономить на поездках. При этом растет доля крупных агрегаторов, условия сотрудничества с которыми не всегда устраивают водителей. Как отмечают специалисты, драйверы для развития конкуренции и дальнейшего роста этого рынка пока отсутствуют, а и без того непростая ситуация в ближайшие годы может только усугубляться.

По оценкам компании BusinesStat, за 2016 - 2019 год число поездок в такси в России увеличилось в 1,8 раза - с 1,47 миллиарда в 2015 году до 2,7 миллиарда в 2019-м. Однако в прошлом году поездок было 2,55 миллиарда, что на 5,6 процента ниже уровня 2019 года.

"Сокращение показателя произошло как за счет ограничения перемещений граждан в карантин, так и за счет снижения реальных доходов населения в результате кризиса. Агрегаторы такси смогли сохранить свои доходы в 2020 году только благодаря предоставлению услуг, не связанных непосредственно с перевозкой пассажиров (фудтех-направление, курьерская доставка, грузовое такси)", - отмечают эксперты компании.

При этом они прогнозируют, что в 2021 году количество поездок на такси в России увеличится до 2,65 миллиарда, но не достигнет уровня 2019 года. А уже в 2022 - 2025 году рост и вовсе прекратится: стагнация доходов населения приведет к перераспределению части спроса на поездки общественным транспортом.

В 2025 году рынок такси в России, по прогнозам специалистов, составит 2,58 миллиарда поездок, на 4,4 процента ниже уровня 2019 года. В аналитическом отчете ФАС отмечается переход традиционных таксопарков на взаимодействие с агрегаторами и существенное сокращение или прекращение работы их собственных диспетчерских.

"Практически все небольшие участники рынка являются партнерами "Яндекс. Такси". Во многих субъектах Российской Федерации было зафиксировано существенное уменьшение доли местных агрегаторов такси (таксопарков), обусловленное приходом "Яндекс. Uber" и привлечением пассажиров низкими ценами на поездки, а водителей - увеличенным пассажиропотоком и различными стимулами. Это вызвало двукратное увеличение доли "Яндекс. Uber" в целом по России. "Яндекс. Такси" занимает доминирующее положение как в границах Российской Федерации, так и в границах отдельных субъектов за счет увеличения емкости рынка и рыночной доли", - отметили в ведомстве.

По этой причине ФАС намерена и впредь отслеживать ценообразование на этом рынке. Тем более, как отмечают специалисты ведомства, опросы показывают, что поведение крупных агрегаторов такси, в том числе активная реклама и снижение цен, может привести к сокращению числа участников рынка. О повышенном внимании ФАС к деятельности агрегаторов может свидетельствовать, в частности, реакция ведомства на намерение заключить сделку по покупке "Яндексом" агрегатора такси "Везет". Правда, после проведенного анализа ФАС признала, что сделка не требует согласования с антимонопольным органом из-за небольшой стоимости активов приобретаемых компаний. И все же сотрудники ведомства отметили, что, хотя покупка "Яндексом" агрегатора "Везет" не противоречит законодательству, она может негативно повлиять на "уровень экономической концентрации".

Между тем таксисты из Таганрога, работающие с агрегатором "Яндекс. Такси", недавно провели двухдневную забастовку, отказавшись выходить на маршруты. "Условия труда становятся невозможными. В прошлом году "порезали" тариф, и до сих пор не было никакого повышения цен. "Яндекс" стал монополистом в Таганроге. Мы собираемся вместе, чтобы сказать, что пора повысить тарифы и улучшить условия труда. Нам надоело катать за копейки и убивать свои кредитные автомобили", - заявили организаторы акции в распространенном по соцсетям видеообращении.

Таксисты высказались за повышение минимальной цены за поездку до 69 рублей и более оперативную работу службы техподдержки. Также в числе требований - гарантированная компенсация поездок, не состоявшихся по вине клиентов, и расчет стоимости проезда, исходя из 15 рублей за один километр в городе и 20 рублей - за городом.

- Лет десять назад я работал в одном из местных такси на своем авто. Минималка была 65 - 70 рублей, по городу оплата из конца в конец 120 - 150, и ездили, никто подолгу не стоял. Ненормально, что спустя десять лет цены ниже, чем тогда, - считает таганрожец Александр Бададян.

Примечательно, что во время забастовки проблем с вызовом такси в Таганроге не было, хотя местные жители отметили некоторое повышение цен. Судя по всему, в городе всегда найдется, кому занять место бастующих местных водителей. Возможно, по этой причине протест не привел к сколь-либо значимым результатам.

Между тем, по данным "Яндекс. Такси", общая выручка работающих с агрегатором водителей в 2020 году составила около 300 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 15 процентов. В компании рассчитывают, что доходы таксистов и таксопарков продолжат расти, в том числе благодаря распространению технологий, связанных с распределением заказов, прогнозированием спроса и оптимальной маршрутизацией. На сайте агрегатора указано, что средний месячный доход водителей в разных городах (после вычета комиссии сервиса "Яндекс. Такси" и без учета комиссии службы такси) при восьмичасовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе составит до 77 472 рублей. Однако таксисты, вышедшие на забастовку, называют подобные доходы недостижимыми, особенно с учетом затрат на бензин и амортизацию.

Но, судя по тому что ростовские таксисты не последовали примеру коллег из соседнего Таганрога, в крупных городах ситуация складывается иная.

- На самом деле в такси можно заработать, особенно при наличии своей машины. Да, чтобы получить значительную сумму, придется пахать. Ну а разве где-то бывает иначе? - рассуждает ростовский таксист Андрей Вершинин.