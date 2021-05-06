Новости

В Москве экс-работник ТЦ обстрелял росгвардейцев из травматического пистолета 20:21
Генсек ООН: Температура Земли стала рекордно высокой за 3 млн лет 20:19
Число жертв рейда полиции в Рио-де-Жанейро увеличилось до 25 20:12
Японский город потратил "ковидные деньги" на статую гигантского кальмара 20:01
Ряд стран призывал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу 20:01
Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде 19:16
Ко Дню Победы в метро Москвы раздадут более 30 тысяч "синих платочков" 19:15
Двадцать три человека погибли в перестрелке в Рио-де-Жанейро 19:06
Суд отправил в СИЗО на два месяца управляющую "Вечного зова" 18:24
Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения Москвы и Праги 18:01
Московские коммунальщики ликвидируют последствия ураганного ветра 17:59
Девичью башню в Стамбуле превратят в концертный зал 17:55
До девяти тысяч военных примут участие в учениях НАТО в мае-июне 17:42
СМИ: "Спартак" может предложить Жиго контракт на улучшенных условиях 17:32
МЧС: В природном пожаре в Омской области сгорели 25 различных строений 17:17
Вышел финальный трейлер хоррора "Тихое место 2" 17:16
В Marvel ищут черного режиссера для нового "Блэйда" 17:03
Уральские поисковики получат привилегии при поступлении в вузы 16:57
Медведев и Карацев не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде 16:47
В Индии пообещали неизбежную третью волну коронавируса 16:42
СК поддержал законопроект о запрете уравнивания роли СССР и Германии 16:39
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "вездесущих русских" 16:29
WhatsApp научат анализировать набираемый пользователем текст 16:28
Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти на стадионе "Астон Виллы" 16:28
Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел" 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Как изменится порядок оплаты больничных
Как изменится порядок оплаты больничных
В Крыму находится самый длинный в мире междугородний троллейбусный маршрут - 96 километров. Троллейбусы курсируют между Симферополем и Ялтой.

В последние годы "Крымтроллейбус" полностью обновил парк электротранспорта и получил еще около 200 автобусов. Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) предприятие оптимизировало процесс подготовки троллейбусов к выпуску на линию. Удалось сократить время осмотра машин со 120 до 70 минут. А выработка одного рабочего за смену выросла на 23 процента.

В СЗФО приступили к реализации обновленного "дорожного" нацпроекта

В итоге годовой экономический эффект от такой оптимизации на предприятии оценивают в 4,5 миллиона рублей. "И, поверьте, этот результат - не окончательный", - убежден руководитель проекта ФЦК Дмитрий Чернобровкин.

Хороший эффект получили и на одном из старейших промышленных предприятий в Тамбовской области - локомотиво-ремонтном заводе "Милорем" - благодаря нацпроекту существенно ускорили ремонт колесных пар. А ведь такие заказы дают около 12 процентов выручки. Завод мог зарабатывать на колесном ремонте и больше, но из-за длительности процесса не успевал вовремя выполнять все заказы. Эксперты ФЦК проанализировали работу участка и обнаружили, что много времени теряется при поиске деталей после разборки колес. До 40 процентов времени у операторов уходило на переноску тяжелых подшипников. Нашли и другие проблемы. Когда их устранили, срок ремонта колесной пары сократился на 38 процентов.

А в Оренбургской области участник нацпроекта "Производительность труда" компания "Русшпала" из города Орска вошла в число победителей I Всероссийского чемпионата по производительности труда, заняв третье место в номинации "Предприятия". Компания специализируется на выпуске продукции для железных дорог: шпалы, опоры ЛЭП, импрегнированная древесина. Производственные мощности ее расположены в трех регионах страны. "В прошлом году по нацпроекту мы получили субсидию на обучение сотрудников - более 150 тысяч рублей. Кроме того, 18 специалистов прошли подготовку по программе "Лидеры производительности". Сейчас мы активно внедряем в работу принципы бережливого производства", - рассказала руководитель по управлению персоналом Екатерина Бердашова. А это значит - эффективность производства на предприятии продолжит расти.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции
Минприроды опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам