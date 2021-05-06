В Крыму находится самый длинный в мире междугородний троллейбусный маршрут - 96 километров. Троллейбусы курсируют между Симферополем и Ялтой.

В последние годы "Крымтроллейбус" полностью обновил парк электротранспорта и получил еще около 200 автобусов. Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) предприятие оптимизировало процесс подготовки троллейбусов к выпуску на линию. Удалось сократить время осмотра машин со 120 до 70 минут. А выработка одного рабочего за смену выросла на 23 процента.

В итоге годовой экономический эффект от такой оптимизации на предприятии оценивают в 4,5 миллиона рублей. "И, поверьте, этот результат - не окончательный", - убежден руководитель проекта ФЦК Дмитрий Чернобровкин.

Хороший эффект получили и на одном из старейших промышленных предприятий в Тамбовской области - локомотиво-ремонтном заводе "Милорем" - благодаря нацпроекту существенно ускорили ремонт колесных пар. А ведь такие заказы дают около 12 процентов выручки. Завод мог зарабатывать на колесном ремонте и больше, но из-за длительности процесса не успевал вовремя выполнять все заказы. Эксперты ФЦК проанализировали работу участка и обнаружили, что много времени теряется при поиске деталей после разборки колес. До 40 процентов времени у операторов уходило на переноску тяжелых подшипников. Нашли и другие проблемы. Когда их устранили, срок ремонта колесной пары сократился на 38 процентов.

А в Оренбургской области участник нацпроекта "Производительность труда" компания "Русшпала" из города Орска вошла в число победителей I Всероссийского чемпионата по производительности труда, заняв третье место в номинации "Предприятия". Компания специализируется на выпуске продукции для железных дорог: шпалы, опоры ЛЭП, импрегнированная древесина. Производственные мощности ее расположены в трех регионах страны. "В прошлом году по нацпроекту мы получили субсидию на обучение сотрудников - более 150 тысяч рублей. Кроме того, 18 специалистов прошли подготовку по программе "Лидеры производительности". Сейчас мы активно внедряем в работу принципы бережливого производства", - рассказала руководитель по управлению персоналом Екатерина Бердашова. А это значит - эффективность производства на предприятии продолжит расти.