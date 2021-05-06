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Антрацит в приоритете

На донских угледобывающих предприятиях выросла производительность труда
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 98(8449)
Завершен первый этап строительства угольной шахты под Усть-Донецком Ростовской области. Строители дошли до отметки, когда в процессе прокладки шахтных стволов можно добывать попутный уголь.

На шахте "Садкинская-Восточная", как рассказали в шахтоуправлении, прокладываются наклонные, а не вертикальные стволы, так как этот способ разработки шахтного поля более дешевый и быстрый. Считается, что срок строительства шахты с наклонными стволами примерно на 30 процентов меньше, а затраты на треть ниже, чем при сооружении в аналогичных условиях шахты с вертикальными стволами.

Фото: РИА Новости
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Сооружения забетонированы, на месте трудятся уже не обычные, а специализированные строительные бригады, имеющие большой опыт работы в подземных условиях. Кроме того, скоро к шахте протянут около восьми километров водопровода. Планируется, что в 2023 году "Садкинская-Восточная" добудет свой первый миллион тонн угля, а к 2026-му выйдет на проектную мощность три миллиона тонн в год, что составит более половины ежегодной угледобычи в Ростовской области. Для обогащения угля построят ленточные конвейеры длиной больше шести километров.

Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно будет отчислять государству до 700 миллионов рублей налогов ежегодно. Уголь из Усть-Донецкого района, прежде всего, пойдет на российские ТЭЦ, испытывающие дефицит сырья из-за прекращения поставок угля с Украины.

Новая шахта расположена в тридцати километрах от районного центра. Уже сейчас на ее строительстве трудится немало жителей соседних сел, а также самого Усть-Донецка. Дальше будет больше. По проекту персонал предприятия составит более 900 человек.

- По нашим подсчетам, численность населения района в связи с открытием шахты вырастет не менее чем на десять процентов, потому что шахтеров будут приглашать сюда на работу и из других регионов страны, - рассказал заместитель главы администрации Усть-Донецкого района Олег Коваленко.

Районная администрация готовится к росту численности населения. Уже выделена земля для строительства нескольких многоквартирных домов на 200 шахтерских семей. Кроме того, под хутором Тереховским разместится временный городок для прибывающих специалистов. Планируется, что впоследствии в хуторе Апаринском для них построят коттеджный поселок. Люди также смогут строить там дома самостоятельно, получив льготную сельскую ипотеку, а государство обеспечит коммуникации.

Создание и развитие такого крупного производства даст мощный импульс для преобразований во всем районе. Здесь станет больше хороших автомобильных дорог и современной инженерно-коммунальной инфраструктуры. В муниципалитете посчитали, что только от НДФЛ районный бюджет сможет вырасти на 38 миллионов рублей ежегодно.

"Это перспектива развития не на одно десятилетие вперед, ведь запасов месторождения хватит на разработку в течение 40 лет", - считают в районной администрации.

Проект новой шахты входит в число ста приоритетных проектов губернатора Ростовской области. Сегодня донская угольная отрасль, несмотря на сложности, связанные с пандемией, в целом на подъеме.

По данным областного министерства промышленности и энергетики, в первом квартале этого года угледобыча в регионе выросла в 1,6 раза по сравнению с прошлогодним показателем. Добыли уже 1,8 миллиона тонн.

Фото: REUTERS
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В Ростовской области работает пять крупных угледобывающих компаний, у которых хорошие показатели добычи по итогам 2020 года. Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев утверждает, что более ритмично работало шахтоуправление "Обуховское". Введена в строй новая лава шахты "Садкинская".

- Повысилась производительность труда и реализуется ряд отраслевых инвестиционных проектов. Модернизирует свое производство "Донуголь", - уточнил министр.

Прежде всего, угледобывающие предприятия Ростовской области обеспечивают углем промышленность и население Южного и Северо-Кавказского федерального округа. При этом почти половина их продукции идет на экспорт. Донской уголь отправляется в 20 стран мира, в Европу, Азию, Африку.

Угледобыча - одна из главных отраслей экономики Ростовской области. Региональная социально-экономическая стратегия на 2020 - 2030 годы предусматривает выход донских предприятий на производство около семи миллионов тонн угля в год. Пока это пять с половиной миллионов тонн.

"Запасы угля, на добычу которого наши предприятия уже получили лицензию, составляют около 250 миллионов тонн", - уточнили в региональном министерстве промышленности и энергетики.

Всего на Дону разведано примерно шесть с половиной миллиардов тонн угольных ресурсов, 90 процентов из них - антрацит, самый ценный сорт каменного угля. Сгорая, он дает максимальное количество тепла. На него большой спрос в энергетике, химической и металлургической промышленности во всем мире. .

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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