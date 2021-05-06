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06.05.2021 09:26

На Запад - зерно, на Восток - машины

Волгоградская область укрепляет международные связи
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 98(8449)
У Волгоградской области 120 внешнеторговых партнеров, сотрудничество с ними активно развивается. В частности, по итогам прошлого года торговый оборот с Индией вырос на 77 процентов и составил 45,2 миллиона долларов США. Этому способствовали прежде всего связи между промышленными и аграрными предприятиями. Экспорт в азиатскую страну увеличился более чем вдвое за счет поставок технического углерода, труб и карбидов. Однако в общей структуре внешних экономических связей региона товарообмен пока недотягивает и до двух процентов.

Чтобы обсудить возможности для расширения сотрудничества, в Волгоград прибыл торговый представитель посольства Индии в РФ Асим Вохра. Восточный гость выразил заинтересованность в подготовке бизнес-миссий индийских предпринимателей в Россию и наоборот. Наибольший потенциал он увидел в АПК и в машиностроении.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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- У нас до 70 процентов фермерства - это мелкие хозяйства, которые могут быть заинтересованы в недорогом оборудовании. Задача посольства - проинформировать сельскохозяйственные штаты, что российские компании могут его предложить. А индийский бизнес сделает выводы, устраивает ли его соотношение цены и качества, - сказал Асим Вохра.

На некоторых предприятиях представитель посольства побывал лично. В частности, его заинтересовал производитель экструдеров, техники для изготовления комбикормов.

- Мы уже поставляем продукцию в Казахстан, Узбекистан и Армению. Сейчас получили европейский сертификат, есть некоторые заказы из Словакии, - говорит директор компании Александр Пышечкин. - В планах - Болгария, Румыния, Польша, если политическая ситуация позволит.

Ведущими импортерами продукции из Индии в регионе сегодня являются "Империал Тобакко Волга", Волжский абразивный завод, с 2007 года входящий в состав индийского конгломерата Murugappa Group, Краснодонский комбикормовый завод, "Волгабас-Волжский" и Камышинский стеклотарный завод. В числе основных экспортеров - местный филиал "Омсктехуглерода", "Волжский оргсинтез", "Ант-инжиниринг", Волжский трубный завод - всего 12 предприятий. Интерес к поставкам в Азию проявили также Камышинский опытный завод (нефтеналивное оборудование), "Текскор" (технические ткани и полиэфирные нити), производитель шин "Волтайр-пром" и химическая компания "СМ-Сервис". Информацию о них донесут до потенциальных клиентов.

- Индия очень важна для продвижения наших компаний. Мы хотим, чтобы они были представлены на ее территории. Но это дорога с двусторонним движением. У большинства экспортеров есть и потребности в импорте. И часть продукции мы бы хотели закупать в Индии, - прокомментировала ситуацию директор Центра поддержки экспорта Волгоградской области Виктория Афанасова.

Регион активно развивает сотрудничество и с европейскими странами. На днях получил назначение на должность почетного консула Италии ресторатор Стефано Росси, который ведет бизнес в Волгограде с 2003 года.

- Консульство открыто для укрепления связей между Волгоградской областью и Итальянской Республикой. Наши предприниматели уже инвестируют в местную экономику. Одна из основных задач - укреплять коммерческие связи, наращивать инвестиции, - заявил Росси. - Итальянские компании заинтересованы не только в импорте, но и в совместных проектах в металлургии, машиностроении, сельском хозяйстве и строительстве. Я вижу тут большие возможности.

По данным облкомитета экономической политики, за первые два месяца этого года внешнеторговый оборот Волгоградской области с Италией вырос на 16,6 процента относительно того же периода 2020 года и составил 16,4 миллиона долларов. При этом экспорт в европейскую страну вырос почти втрое. Впрочем, он все равно значительно меньше импорта, чуть более четырех миллионов долларов. Рост продаж в Италию минувшей зимой обеспечили поставки пшеницы.

Фото: iStock
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В регионе работают российско-итальянские предприятия с долей иностранного капитала свыше 90 процентов "Маскио Гаспардо Руссия", "Изопан Рус", "Иммотек" и "Италколор". Во внешней торговле с Италией заняты около 50 волгоградских фирм. Крупнейшими экспортерами выступают Волжские трубный и абразивный заводы, корпорация "Красный Октябрь", "Омсктехуглерод" и другие. Ввозят товары с Апеннинского полуострова также "Сады Придонья", "Агросемцентр", "Себряковцемент", "Камышинский текстиль" и другие предприятия.

На 80 процентов в прошлом году вырос торговый оборот региона с Францией, он составил 46,5 миллиона долларов с небольшим перевесом экспорта из российского региона. Рост обусловлен, прежде всего, крупной поставкой нефтепродуктов (86 тысяч тонн на 20,4 миллиона в американской валюте). Кроме того, на недавних переговорах в Волгограде представители деловых кругов Франции договорились о новых совместных проектах.

- Франция - важный инвестор в России. С начала кризиса французские предприятия сохранили свое присутствие здесь и продолжают инвестировать. Сегодня мы готовы вместе с волгоградской торгово-промышленной палатой подготовить бизнес-миссии, - отметил президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде.

Экспортом во Францию занимаются нефтяники, химики, металлурги. Лидерами в продажах на Запад являются "Русал Урал", "Волтайр-пром", маслозавод "Сарепта", Волжский завод текстильных материалов и прочие. Активно закупают "Себряковцемент", "Кверс", "Агросемцентр", "Интесмо" и другие. В Волгограде присутствуют французские сети "Ашан" и "Леруа Мерлен". Работает одно совместное предприятие, выпускающее машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства. .

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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