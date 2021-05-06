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Рубрика: Общество

Студент мехмата МГУ: Как поступить и удержаться в топовым вузе

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
В семнадцать лет Макар Волков нашел обобщение задачи Паппа Александрийского для "неклассических" арбелосов Архимеда, ключи к которой не могли подобрать несколько веков. Сейчас он студент 4 курса механико-математического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Как поступить в лучший вуз страны, если окончил обычную школу в провинции, и выдержать все нагрузки? Об этом мы говорили с Макаром.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Макар, вы набрали высокие баллыпо ЕГЭ. Максимум по математике и еще по трем предметам - выше 90. Родители, наверное, много денег потратили на репетиторов?

Макар Волков: Я обошелся без репетиторов, хватило того, что давали в школе. Еще занимался на заочных курсах при МФТИ. Мне присылали по почте задания, я их выполнял и ждал ответ с разбором. Стоимость была минимальная, а потом это стало вообще бесплатно.

Очень помогли занятия в ростовском Центре дополнительного образования, тоже бесплатные. Там я познакомился с Михаилом Николаевичем Гуровым, он недавно стал учителем года России. Он-то и заинтересовал меня задачей Паппа Александрийского. Мы много общались и мне стало понятно, что математика - это не башня из слоновой кости, что у нее масса практических приложений, и без работы я не останусь.

И все-таки поступить в МГУ не у каждого получается. Какой в этом процент везенья?

Макар Волков: Не думаю, что везение играет существенную роль. Это не билет в Хогвартс, который внезапно оказывается у тебя руках. Это не волшебство, а большая работа.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Сейчас многие поступают в сильные вузы с периферии. Решает не география, а знания. Со мной учатся ребята из Кирова, Нефтекамска и из других городов. Кто-то из моих однокурсников набрал высокие баллы на ЕГЭ и поступил, другие стали призерами математических олимпиад.

Участие в олимпиадах - тоже хороший путь. На ЕГЭ предлагается много несложных задач, но можно сделать ошибку по невнимательности и не получить максимальный балл. Пожалуй, проще стать призером олимпиады. Таких турниров много, поэтому шанс неплохой.

В университете почувствовали себя в новой среде?

Макар Волков: Да, поначалу это было необычно - оказаться среди людей, которые поголовно увлечены математикой и разбираются в ней. Некоторые ребята пришли из столичных спецшкол с математическим уклоном. И то, что нам рассказывали на первом курсе, они уже знали. Я понял, что в чем-то отстаю. И мне придется заниматься больше.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Первое время так и было. Я даже волновался, получится ли освоить материал на таком уровне? Но в университете программа построена так, что можно втянуться. Надо не бояться поступать в сильные вузы, при желании справишься с любой программой.

О том, что на мехмате тяжело учиться ходят легенды. Есть даже такая песенка, ее придумали тоже математики: "вычисление предела частного может сделать из обычного человека несчастного". Это действительно так?

Макар Волков: Если кому-то кажется, что сложно учиться в школе или на курсах, то его ждет сюрприз. Умножайте в разы и получите какое-то представление о мехмате МГУ.

Сначала надеешься, что после первого курса будет легче, потом думаешь, что после второго, ну, после третьего уж точно… В результате, просто привыкаешь к колоссальным нагрузкам. Довольно много студентов отчислились или ушли в академический отпуск по разным причинам, в том числе, из-за больших нагрузок. Есть примета - перед экзаменом в полночь помахать зачеткой в окно и крикнуть: "Халява, приди!" Так вот, халява не придет. Я на себе проверил.

Где живете и на какие средства? Не голодаете?

Макар Волков: Живу в общежитии, в комнате я один, это очень удобно. Занятия проходят в этом же здании, только на других этажах. Едим обычно в столовой, но иногда я готовлю сам. У меня хорошо получаются макароны с сыром и макароны с полуфабрикатами. Мой кулинарный эксперимент - брокколи.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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За отличную учебу я получаю стипендию в 3 тысячи 200 рублей. Если учишься хуже, получаешь чуть меньше. Есть еще именные стипендии, они существенно выше. Чтобы ее получить, надо проявить себя, например, в спорте или в научной деятельности. Можно подрабатывать репетитором, но времени пока не хватает. Сейчас мне финансово помогают родители.

Макар, в можно как-то определить, что вот этот студент - будущий Перельман или Михаил Громов?

Макар Волков: Думаю, в таких вузах как МГУ от каждого студента можно много ожидать. Я знаю ребят, которые способны добиться в фундаментальных разделах серьезных результатов. У них глаза горят, когда перед ними стоит сложная задача.

Концентрация умных людей на мехмате очень высокая. Удивляюсь, когда слышу, что математика у нас в стране в упадке. Нет хороших специализированных школ, кризис с талантливыми преподавателями и учениками. Я вижу эту ситуациюсовсем по-другому.

Полностью интервью с Макаром Волковым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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