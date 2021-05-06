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Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы на заседании 27 апреля внесли очередные изменения в правила землепользования и застройки города. Улицу Левобережную (на левом, низком берегу реки Дон в черте города) перевели из зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону жилой застройки. Однако строительство многоэтажных жилых комплексов в этом месте может привести к крайне негативным последствиям.

Профессор, кандидат архитектуры, заведующий кафедрой градостроительства Южного федерального университета Александр Бояринов рассказал о препятствиях и потенциальных рисках при застройке левобережья Дона многоэтажными жилыми комплексами.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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- В действующем генплане Ростова-на-Дону, получившем поддержку горожан на публичных слушаниях и утвержденном гордумой, левобережье города исключено из зоны жилищного строительства и определено как территория рекреационно-спортивного назначения, предусматривающего временное пребывание населения, и тому есть обоснованные причины.

Во-первых, это пойменная территория, которая время от времени подвергается паводковому затоплению до 4,5 - 5 метров. И многие ростовчане еще помнят бескрайнюю лужу от Ростова до Батайска и Азовского моря.

Во-вторых, это место затапливается в случае аварийного сброса воды или прорыва плотины Цимлянского водохранилища. При этом расчеты, выполненные московской специализированной организацией "Аквариус" показывают, что приходящая сюда разрушительная волна достигает семи-девяти метров в зависимости от рельефных препятствий.

И это еще не все, есть еще и третья причина, по которой не стоит вести здесь жилищное строительство: она имеет сложный, до сих пор недостаточно изученный гидрологический режим. Здесь, как пузырьки в пористом шоколаде, тесно связаны подземные потоки воды и линзы открытых водоемов с Доном. Это хорошо видно, когда в сильный ветер, так называемую "верховку" и "низовку", уровень воды в Дону, Гребном канале и озерах выравнивается в короткое время.

Фото: Пресс-служба Сакской районной администрации
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После катастрофических событий в городе Крымске Краснодарского края вышло постановление президента России, запрещающее строить жилье в зонах, подверженных подтоплению, а в случае острой необходимости необходимо предварительно провести все инженерно-технические мероприятия, исключающие негативные последствия такого строительства.

В нашем случае для этого потребовалось бы поднять уровень земли на пять-шесть метров, для чего нужны миллионы кубометров песка, отвечающего определенным требованиям, и затем - почвенный покров для растительности. Кроме того, такие объемы песка, как показывает строительство насыпей для автомобильного и железнодорожного транспорта, передавливают и перенаправляют подземные водотоки, что уже приводило к подтоплению территории и подвалов в домах Батайска.

Поэтому заявленный проект жилищного строительства с объектами социальной инфраструктуры на левом берегу Дона, подверженному стихийным чрезвычайным ситуациям, противоречит генплану и не может быть поддержан. Это ошибка с возможными тяжелыми последствиями. .

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