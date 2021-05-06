Баннеры, электронные экраны, бегущая строка и вывески выше второго этажа будут запрещены в центре Астрахани: с 7 июля вступит в действие постановление мэрии с требованиями к наружной рекламе и информации на фасадах зданий в соответствии с дизайн-кодом. Это сохранит исторический облик города. Во сколько обойдется смена вывески и готовы ли бизнесмены раскошелиться на новый дизайн?

"К вывескам мы подходим достаточно мягко, - сообщили "РГ" в городском управлении по архитектуре и градостроительству. - Требования, в первую очередь, касаются габаритов (высота вывески не более 700 миллиметров), а также места размещения (до второго этажа). Мы рекомендуем придерживаться общей со зданием цветовой гаммы, но не настаиваем на этом. Понимаем, что у компании может быть зарегистрированный товарный знак определенного цвета".

В ведомстве признали, что процедура согласования эскизов, на которую отводится 30 дней, пока успехом не пользуется. На приведение вывесок в порядок предпринимателям давали год. За два с небольшим месяца до окончания этого срока поступило только 300 заявок, тогда как лишь на одной улице Адмиралтейской, в центре Астрахани, свыше 500 различных учреждений. А ведь новые правила касаются зданий на 14 центральных улицах города.

"Это дополнительная расходная статья, минимум 100 тысяч рублей, а в ковидный период мы потеряли 30 процентов клиентов, выручка тоже упала. Менять вывеску будем, но, скорее всего, и цены повысим", - сказали корреспонденту "РГ" в фитнес-клубе Fit-Studio.

По планам горадминистрации, еще через два года улучшать внешний вид зданий путем упорядочивания вывесок будут во всех районах города.

- Вовсе не обязательно делать самую большую и яркую вывеску, - говорит совладелец "Фалафель-кафе", архитектор по профессии Кристина Еременко. - Цена зависит от размера, подсветки и других дополнительных опций. Мы, к примеру, выбрали компактную вывеску-кронштейн без подложки, она не закрывает собой архитектурные элементы здания, правильно вписана в его объем и стоила около 20 тысяч рублей. Но есть, конечно, и более дорогие варианты.

По словам учредителя магазина "1000 мелочей" Сиясата Гасымова, вывеска - один из самых доступных вариантов рекламы, вот и стараются предприниматели каждый в меру своего вкуса. Его магазину повезло. Всю "наружку" еще полтора года назад привели в порядок организаторы городского фестиваля паблик-арта "Чилим", которые выбирали объекты в ходе подготовки концепции дизайна-кода Астрахани. Эксперимент удался.

- В первозданном виде открылся образец архитектуры XIX века. Это прекрасно, город становится лучше, - считает куратор фестиваля, искусствовед Евгения Козлова. - Красивые дома и улицы мотивируют нас больше гулять, заходить в небольшие магазины и делать покупки. Визуальное и шумовое загрязнение прогоняет людей, отчего бизнес теряет покупателей.

Тех, кто проигнорирует новые правила, после 7 июля ждут штрафные санкции. Для физических лиц штрафы небольшие, от трех до пяти тысяч рублей, а вот юрлицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч.