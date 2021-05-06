Крупный российский производитель стройматериалов "Технониколь", владеющий заводами в Белоруссии, Литве и четырех европейских странах, готов инвестировать в создание в Астрахани нефтяной компании. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области по итогам встречи главы региона Игоря Бабушкина и управляющего производственным комплексом корпорации Сергея Колесникова. Бизнесмен подчеркнул, что при административной поддержке новая компания в Астрахани может быть образована уже к концу года.

Как стало известно "РГ", инвестор проявляет интерес к активам Южной нефтяной компании, признанной банкротом в июне прошлого года. Однако, по сообщению "Интерфакса", в настоящее время ведется судебная экспертиза в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства предприятия. У компании оформлены действующие до 2025 года лицензии на разведку и добычу углеводородов с двух участков газонефтяных месторождений в Харабалинском и Ахтубинском районе: "Верблюжье" и "Северо-Верблюжье".

Особенность этих запасов в том, что они залегают на большой глубине, 870 - 1445 метров, а нефть плотная и вязкая, что создает проблемы и при добыче, и при транспортировке. На официальном сайте Южной нефтяной компании (ЮНК) до сих пор висит объявление о конкурсе на реализацию продукции - сырой нефти. Но владельцы бизнеса "Астраханьнефть" (на 31 декабря 2017 года владело 49,51 процента уставного капитала) и JPM Partners LDC (50,49 процента) надеялись, что в ходе дальнейшей разведки может быть обнаружено более годное сырье. Кроме того, у региональных властей были планы построить завод по переработке высоковязкой нефти в битум с целью освоения этого месторождения.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, готовой выступить инвестором, проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет около двух миллионов тонн в год, при этом рентабельно извлекаемые запасы, согласно заключению госкомиссии, оцениваются в 32 миллиона тонн. Глава компании Сергей Колесников рассматривает возможность личных инвестиций в данный проект. Однако окончательное решение, сумма вложений и сроки реализации проекта будут определены по завершении судебного разбирательства, которое ведется в отношении ЮНК.

По информации областного минпромышленности, ресурсы углеводородов астраханского региона на суше являются самыми крупными в европейской части России: более шести триллионов кубометров газа и более 1,3 миллиарда тонн нефти. Работа ведется на четырех газоконденсатных, трех газовых и четырех нефтяных месторождениях, из которых "Верблюжье" является одним из самых крупных.

Кроме того, добыча нефти ведется в астраханском сегменте шельфа Каспийского моря, где обнаружено десять месторождений с потенциалом семь миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. За десять лет на двух участках нефтяники получили 30 миллионов тонн сырья.

Присутствовавшая на встрече бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева добавила, что, помимо разработки нефтяных месторождений, у инвестора есть интерес к транспортной составляющей международного коридора "Север-Юг", который проходит через Астраханскую область, и созданию крупного производства стройматериалов, чтобы обеспечивать ими, кроме Астрахани, соседние регионы и приграничные государства.

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин, по сообщению его пресс-службы, выразил готовность поддержать предложенные проекты, назвав их перспективными и прогрессивными. В частности, рассматривается возможность предоставить компании налоговые льготы. "Мы очень рады, что после года пандемии бизнес начинает оживать, приходят инвестиции", - заявил губернатор.

В духе 90-х

Громкое дело будет расследовано в Калмыкии. По версии регионального управления СК РФ, в республике была предпринята попытка рейдерского захвата нефтедобывающих предприятий.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали шестерых подозреваемых. Заведено уголовное дело, задержанным предъявлено обвинение по статьям "Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", "Покушение на фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц" и "Незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой с применением оружия".

Как сообщили в следкоме, жители соседних регионов намеревались завладеть активами трех коммерческих предприятий, которые добывают нефть и газ на месторождениях в Черноземельском районе. Злоумышленники изготовили подложные документы. Находясь в Дагестане, они провели нотариальную сделку купли-продажи 100 процентов доли в уставном капитале предприятий. Для этого использовалась подставная коммерческая организация.

По версии следствия, намереваясь зарегистрировать изменения в учредительных документах предприятия, злоумышленники представили подложные документы в элистинскую инспекцию налоговой службы. После этого "силовым путем" при поддержке одного из охранных предприятий они незаконно проникли на производственную базу.

Сообщается о поврежденных средствах связи и отключенном видеонаблюдении. Кроме того, захватчики против воли удерживали работников предприятия до тех пор, пока не взяли под контроль всю производственную деятельность.

Сейчас шестеро обвиняемых заключены под стражу, а история дерзкого захвата получила широкий резонанс в республике. Местные власти собрали экстренное совещание, в котором приняли участие представители правоохранительных органов. Примечательно, что на совещание также пригласили журналистов республиканских СМИ. Более того, глава республики Бату Хасиков попросил прессу провести собственное расследование, которое помогло бы прояснить явно неординарную ситуацию. О некоторых деталях случившегося рассказал руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков.

- В 4.55 в диспетчерскую службу 112 поступила информация о нападении группы численностью до 30 человек на административное здание и производственные склады в поселке Комсомольском Черноземельского района. Затем в администрацию района явился некий гражданин, который сообщил о заключенном договоре купли-продажи и о том, что для круглосуточной охраны имущества был нанят ЧОП из Дагестана, - сообщил Чингис Бериков.

Посланец никаких документов во время своего визита не представил, зато намекнул, что якобы действует от имени неких высокопоставленных лиц. Он настоятельно попросил руководство района не вмешиваться в происходящее. Подобные заявления показались как минимум странными. Неудивительно, что районные власти обратились в правоохранительные органы с просьбой разобраться в ситуации. Кроме того, заявление о рейдерском захвате подал в следственный комитет представитель одной из компаний. Сотрудники налоговых органов также выявили нарушения.

- Мы получили заявление о внесении изменения в учредительные документы компании. К нему были приложены документы о приобретении 100-процентной доли в уставе компании. Изучив их, мы установили признаки фиктивности. Нашли нотариуса, который заверял сделки. Нотариус отказался от их заверения и указал, что направил документы в наш адрес ошибочно, - рассказал руководитель республиканского управления ФНС Вячеслав Лариев.

Между тем бизнес, на который претендовали рейдеры, имеет негативный бэкграунд. Ранее сотрудники налоговой службы, проанализировав денежные потоки компании, выявили признаки сокрытия средств. В результате было возбуждено уголовное дело. Кроме того, с прошлого года рассматривалось заявление о признании компании банкротом, а в апреле этого года введено наблюдение и на предприятие назначен временный управляющий. При этом директор и владелец компании покинули территорию России. После возбуждения уголовного дела они скрылись за границей.

- В прошлом году мы проводили заседание комиссии по ТЭК, где подняли проблемы теневой деятельности компаний-недропользователей в Калмыкии. После этого правоохранительные органы провели комплекс мероприятий, - отметил глава Калмыкии Бату Хасиков.

По словам руководителя региона, нефтедобывающие предприятия важны для республики как источник доходов и рабочих мест. Также он отметил, что от складывающейся в отрасли ситуации зависит репутация региона.