С 1 января нынешнего года в России вступили в силу новые правила обращения с отходами 1 - 4 класса опасности. К ним, в частности, относятся ртутьсодержащие лампы, использованные батарейки, отработанные автомобильные шины и другие опасные для людей и окружающей среды фракции. Несмотря на это, большую часть опасного мусора по-прежнему отправляют на полигон для захоронения вместе с обычными коммунальными отходами. Наладить раздельный сбор и утилизацию, судя по всему, получится не скоро.

Постановление правительства предусматривает, что в многоквартирных домах сбор и хранение отслуживших ртутьсодержащих ламп до момента вывоза возлагается на управляющие компании. Их следует хранить в герметичной транспортной упаковке в специально отведенных местах. Причем целые и поврежденные лампы должны лежать отдельно. Если управляющие компании не могут выделить такие места в домах, это должны сделать муниципалитеты. Пункты хранения должны быть внесены в территориальную схему обращения с отходами, а жильцы проинформированы, где именно они могут оставлять перегоревшие лампы.

Ни управляющие компании, ни муниципалитеты к этому не готовы. Традиционное объяснение - нет денег. Формально открыть подобные пункты пытались еще в прошлом году, но именно формально. Крупнейшая управляющая компания Симферополя открыла два пункта приема опасных отходов на окраинах города, но за год никто туда не обращался. Тоже самое происходит и в других городах Крыма. Никто не рассчитывает, что найдутся сознательные граждане, которые ради двух севших батареек поедут на окраину города, куда зачастую даже общественный транспорт не ходит. В Симферополе можно сдать, например, батарейки в торговом центре "Южная галерея" и еще в некоторых удобных для горожан местах, но их дальнейшая судьба вызывает вопросы.

- У нас нет уверенности в том, что сдаваемые в "Ашане" батарейки в дальнейшем будут утилизированы по всем правилам. Пиар акция - это одно, а реальная работа, совсем другое, - считает заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Юлия Бобарева. - Утилизация таких отходов - платная услуга. Нам следует перенять опыт сбора отходов 1 - 4 класса опасности у Татарстана. Там мусор сортируют сами жители, затем раскладывают его по контейнерам, которые окрашены в разные цвета.

Все стадии работ - сбор, транспортировка и утилизация опасного мусора - дотируются из местного бюджета. В Татарстане субсидия составляет около 20 миллионов рублей на 100 тысяч населения. При этом, по словам чиновницы, компании из Татарстана готовы хоть завтра начать сбор опасных отходов в Крыму и даже первый год работать без господдержки, при условии, что в дальнейшем она будет предусмотрена. Однако в МинЖКХ Крыма считают, что начинать раздельный сбор преждевременно, поскольку у крымчан пока недостаточно экологической культуры.

- Население не созрело для того, чтобы на контейнерной площадке раскладывать мусор по фракциям, - уверен заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Исмет Аблаев. - Предприятия, которые займутся сбором и утилизацией отходов, не получат ожидаемый экономический эффект. Мы из бюджета будем дотировать неизвестно что, а опасные отходы все равно будут попадать на полигон. Я считаю, что начинать надо с экологического просвещения людей, а потом уже переходить к раздельному сбору.

В специализированных компаниях, имеющих лицензию на обращение с опасными отходами и работающих в крымской столице, сообщили "РГ", что готовы принимать собираемые у населения батарейки и лампы, но на определенных условиях.

- Мы не работаем с физическими лицами, только с предприятиями, - поясняет начальник отдела охраны окружающей среды Агентства ртутной безопасности Андрей Пикалов. - Если управляющие компании или муниципалитеты возьмут на себя организацию раздельного сбора, мы сможем с ними заключать договоры.

Однако ясного представления, как все это должно быть организовано, о каком объеме отходов может идти речь и на какую сумму бюджетной дотации могли бы рассчитывать такие компании-утилизаторы, похоже, не имеет сегодня никто.

- Нужно создать рабочую группу, в которую включить наше предприятие, представителей общественности и муниципалитета, и выработать пошаговый план действий, - говорит руководитель предприятия "ЭкоКрымСервис" Артем Балиоз. - Сколько времени займет подготовка - квартал, полгода или год, я сейчас не готов сказать, это станет понятно в процессе работы.

Пока же первая робкая попытка начать раздельный сбор мусора в терминале аэропорта, через который сейчас прибывают в Крым больше половины туристов, не увенчалась успехом. В МинЖКХ Крыма подтвердили, что даже разложенные по фракциям отходы в дальнейшем неизбежно перемешаются в одном мусоровозе по пути на полигон. А в связи с пандемией акции по сбору ртутных ламп, градусников и батареек вот уже год в Крыму не проводили. .

К слову

Глава профильного комитета парламента Крыма Георгий Шаповалов провел соцопрос на своей странице в социальной сети на тему культуры обращения с опасными отходами. Из 310 человек, принявших участие в исследовании, лишь 10 сообщили, что ищут возможность сдать вредные отходы. Остальные подтвердили, что просто бросают их в общий контейнер.