Первые тонны ранней садовой земляники, выращенной в Крыму, поступили на прилавки торговых организаций. В этом году из-за поздней весны сбор урожая начался на две недели позже обычного. Зато ягод будет минимум на пять процентов больше, чем год назад.

Самое крупное специализированное агропредприятие полуострова, агрофирма "Сладкая клубника" в Бахчисарайском районе, отгрузила первые семь тонн. Большая часть уходит в Москву и Петербург. Крымскую ягоду отличает сладкий вкус, она не нуждается в добавлении сахара, ароматна и выращена без применения пестицидов и гербицидов. Землянику можно есть даже немытой, не рискуя отравиться.

- Мы полностью ушли от использования химии в борьбе с вредителями, - рассказал руководитель предприятия Андрей Коздоба. - Применяем только насекомых энтомофагов, хоть и обходится это не дешево. Зато в наших ягодах содержание нитратов в четыре раза ниже, чем предусмотрено ГОСТ.

Основные вредители земляники - трипсы и паутинный клещ. Личинок их природных врагов крымское предприятие приобретает в Бельгии и Израиле и тратит в год около 3,5 миллиона рублей. Благодаря этому к моменту созревания ягода абсолютно чистая и здоровая.

Земляничная ферма в Холмовке начинала работу 10 лет назад на трех гектарах. Сейчас здесь уже 13,5 гектаров теплиц. Каждый год предприятие увеличивает площади на 1,5 - 3 гектара, чтобы выйти на проектную мощность - 17 гектаров закрытого грунта. Выращивают только сорт Клери, как наиболее ранний, продуктивный, транспортопригодный и с хорошими вкусовыми качествами. Одним из совладельцев "Сладкой клубники" является итальянский эксперт мирового уровня Франко Зенти.

- Франко консультирует сотрудников специализированных хозяйств по всему миру, но собственный бизнес держит только у себя на родине и в Крыму, - рассказал главный агроном предприятия Риза Усеинов. - Благодаря этому сотрудничеству мы работаем по самым передовым технологиям, у нас все оборудование итальянское, за исключением белорусских тракторов.

С одного квадратного метра здесь получают семь килограммов ягод. Сбор урожая начинается с середины апреля и длится около двух месяцев. Затем все растения убирают, перерабатывают грунт, обогащая его удобрениями, и в сентябре приступают к закладке новых.

- Благодаря количеству солнечных дней в Крыму урожай созревает на две недели раньше, чем в Краснодарском крае, - говорит Андрей Коздоба. - Поэтому здесь выгодно строить тепличные комплексы, это направление аграрного производства стремительно развивается.

Запоздалая и прохладная весна повлияла на начало сбора. Он сдвинулся минимум на две недели.

- Мы еще даже не приступали к уборке, - пожаловался "РГ" другой крупный производитель земляники в Крыму, директор предприятия "Ягодная поляна" Сергей Ястреб.

За шесть лет - с 2014-го по 2020-й - площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в Крыму увеличилась на 38 процентов - до 15 тысяч гектаров.

- В 2021 году за счет увеличения площади посадки ожидается рост валового сбора не менее чем на пять процентов, - сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - В прошлом году сельхозпредприятия республики собрали 1,1 тысячи тонн земляники садовой открытого и закрытого грунта. Это на 49 процентов больше в сравнении с 2019 годом, когда было собрано чуть более 500 тонн.

Землянику выращивают на площади свыше 100 гектаров в 30 сельхозпредприятиях Крыма. Наиболее крупные хозяйства находятся в Бахчисарайском, Красногвардейском и Ленинском районах.