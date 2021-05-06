В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек

Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении грузовика с прицепом и трех легковых автомобилей на трассе под Волгоградом. Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МВД по Волгоградской области, авария произошла в ночь на 6 мая на 144 километре автодороге "Волгоград - Каменск-Шахтинский". Водитель грузовика Volvo FH-TRUCK на светофоре столкнулся сразу с тремя легковыми автомобилями: Mitsubishi, Volkswagen​​​ и Kia.

"В результате в больницу с травмами доставлены: водитель и две девятилетние девочки автомашины Mitsubishi, 60-летняя пассажирка Kia и 55-летняя женщина из автомобиля Volkswagen", - передает ведомство.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.