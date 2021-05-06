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Напечатали хлореллой

В России уже работают тридцать Домов научной коллаборации (сотрудничества). Они объединяют школьников, студентов, преподавателей, партнеров и экспертов. И готовят будущих ученых, помогая талантливым детям и молодежи в полной мере проявить себя. В этих центрах они разрабатывают собственные проекты.

На Вологодчине в Череповце действует Дом научной коллаборации имени академика И.П. Бардина, расположенного на базе Череповецкого госуниверситета. Школьники ведут исследования по нескольким направлениям: искусственный интеллект и машинное обучение, физические процессы, аддитивные технологии, наносистемы, наноинженерия и биотехнологии. В группах направления "Робототехнические системы" ребята 5-9 классов программировали Lego-робота. А ученики 10-11 классов собрали и запрограммировали робота на базе контроллера Arduino.

Фото: iStock
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Роман Феофанов и его наставник разрабатывают систему геолокации. Она сможет определять положение объекта в помещении в 100 квадратных метров с точностью до десяти сантиметров.

А ученик инженерного класса Артем Артюх участвовал в хакатоне. Ребята в компьютерной модели пытались воссоздать оборудование трех переделов Череповецкого комбината, чтобы изучить технологический процесс. "Мои прадедушка и прабабушка строили завод. Сейчас работают родители. Чтобы стать ближе к металлургической профессии, осваиваю специальные программы", - сказал Артем Артюх.

А в Ростовской области в прошлом году на базе Донского государственного технического университета открылся центр "Дом научной коллаборации имени Александра Попова". На его оснащение из федерального и регионального бюджета было выделено свыше 10 миллионов рублей. Одно из направлений работы в донском "Сколково" - "Биоинженерные технологии". А научным консультантом стал молодой ученый Сергей Головин. В 2019 году вместе с экспертом научно-исследовательской лаборатории университета Сергеем Чапеком он разработал необычный 3D-принтер. Его можно использовать в тканевой инженерии. Создавать структуры, аналогичные живой ткани.

Молодые ученые развивают тканевую инженерию, чтобы производить заменители органов

Внешне биопринтер похож на обычный, но действует все же по другим принципам. Технология состоит в том, что вместо привычного для принтинга пластика используется гидрогель и живые клетки для создания трехмерной структуры. Проще говоря - в качестве основного "расходника" используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, максимально схожую с природной.

И вот в Доме научной коллаборации впервые в России был проведен эксперимент по 3D-биопечати клетками водоросли Chlorella с использованием учебного оборудования и биопринтера. Хлорелла, как подчеркнул Головин, была выбрана для эксперимента, так как ее можно использовать в агропромышленном комплексе для проращивания растений и в качестве генератора кислорода в закрытых экосистемах. А в марте студенты уже самостоятельно напечатали на 3D-биопринтере свои первые скаффолды - трехмерные структуры.

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