В Сочи на границе за взятку задержали инспектора таможни

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни задержали с поличным при получении взятки инспектора таможенного поста МАПП Адлер, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Сумма взятки составила 30 тысяч рублей. Деньги должностному лицу передал гражданин России "за непроведение таможенного контроля и беспрепятственный пропуск через таможенную границу Евразийского экономического союза коммерческой партии товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей".

По данному факту в отношении инспектора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.