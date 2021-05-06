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Рубрика: Происшествия

В Сочи на границе за взятку задержали инспектора таможни

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни задержали с поличным при получении взятки инспектора таможенного поста МАПП Адлер, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: istock
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Сумма взятки составила 30 тысяч рублей. Деньги должностному лицу передал гражданин России "за непроведение таможенного контроля и беспрепятственный пропуск через таможенную границу Евразийского экономического союза коммерческой партии товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей".

По данному факту в отношении инспектора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей

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