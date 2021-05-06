В Волгоградской области мужчине одновременно пересадили почку и печень

В городе Волжский врачи Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова впервые провели уникальную операцию по одномоментной пересадке почки и печени.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась жителю региона, страдающему хроническими заболеваниями внутренних органов.

"Учитывая сложность хирургического вмешательства, трансплантацию проводили две бригады медиков, в состав которых также вошли врачи федерального центра", - говорится в сообщении.

Кроме того, трансплантологи из Москвы по видеосвязи консультировали местных специалистов. Операция прошла успешно. Пациент проходит процесс реабилитации и его жизни ничего не угрожает.