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06.05.2021 09:52

Порядок в бардачке

В Волгоградской области тарифы на техосмотр вырастут на десять процентов
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 98(8449)
В Волгоградской области впервые с 2013 года скорректируют стоимость технического осмотра транспортных средств. Тарифы должны были пересмотреть еще в 2018 году, но так и не собрались, теперь же вынуждены это сделать в связи с изменениями в федеральном законодательстве, вступившими в силу в марте.

- Утверждены новые правила аккредитации пунктов техосмотра, введена обязанность рассчитывать их пропускную способность, расширен перечень типовых операций и требований к экспертам, - говорит полковник полиции Валерий Удодов. - Также определены требования к фотофиксации транспортных средств. Штрафы за нарушения будут в несколько раз больше.

Пожалуй, главная перемена в том, что перечень транспортных средств, которые должны проходить техническое освидетельствование, расширили с девяти до 33 категорий. В него включили, например, спецтехнику коммунальных служб и погрузчики. Кроме того, определены нормативы продолжительности осмотра, утверждены требования к оформлению диагностической карты в электронном виде. Организация, оказывающая услуги техосмотра, обязательно должна иметь интернет-сайт. Все это дополнительные расходы для бизнеса. Предприниматели уже не раз просили скорректировать тарифы.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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- У нас работают 56 операторов техосмотра. Анализ показал убыточность деятельности в связи с ростом расходов, - признает председатель регионального комитета тарифного регулирования Светлана Горелова. - Мы подготовили проект предельной платы по всем 33 категориям. На самую распространенную, это легковые автомобили, цена увеличится на 47 рублей.

Расчет провели путем сложения расходов и суммарного индекса инфляции с 2013 года. Экспертный совет по ценам и тарифам на транспорте и в социальной сфере одобрил предложения. Изменения должны вступить в силу до конца мая. В среднем плата увеличится на десять процентов, но техосмотр автобусов подорожает значительнее, на 20,5 процента.

- Все изменения, произошедшие с 1 марта, нам только на руку. В 2021 году у нас на 20 процентов увеличился поток клиентов. Люди поняли, что надо обращаться к официальным операторам. Но вообще финансовая ситуация плачевная. Стоимость газа за это время выросла в 1,6 раза, электричества - в 2,1. Прибавка в десять процентов - это вчерашний день. Средняя зарплата у нас сейчас 24811 рублей. За эти деньги люди уже перестают работать, у нас остаются только пенсионеры, - прокомментировал директор фирмы, занимающейся техосмотром, Владимир Шибайло.

Кстати, плату за техосмотр в этом году уже подняли в Астраханской и Саратовской области. В Ростовской, где тариф не пересматривался с 2012 года, также планируют скорые перемены.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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