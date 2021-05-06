Волгоградские поисковики обнаружили новые останки бойцов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с руководством силовых структур и митрополитом Феодором побывал на раскопках на Лысой горе. За высоту 146.0 бои шли 147 дней.

За несколько дней полицейские поисковые отряды здесь уже обнаружили останки трех погибших бойцов Красной армии.

- Каждый раз, когда принимаешь участие в таких мероприятиях, по коже проходит дрожь. Это по-настоящему лучший урок истории, которые дают нам наши фронтовики, те, кто не вернулся с полей войны, кто защищал нас, нашу землю, Россию, Европу и весь мир от фашизма. Эти 20-30-летние ребята ценой своей жизни спасли всех нас, - отметил Андрей Бочаров.

В апреле в рамках российско-французского культурно-исторического проекта "Сталинград 2021" на мемориальном кладбище Мамаева кургана с воинскими почестями были преданы земле 37 обнаруженных во время прошлогодней "Вахты памяти" защитников Отечества.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, сегодня в муниципальных образованиях региона действуют 60 поисковых отрядов, которые объединяют 2,3 тысячи человек. Историки, краеведы, военные эксперты, следователи ведут большую работу в архивах. Волонтеры собирают воспоминания участников и очевидцев событий Великой Отечественной войны. Работает Центр по изучению Сталинградской битвы.