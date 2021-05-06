Правительство РФ поручило разработать меры сдерживания цен на металлопродукцию: Минфин, Минпромторг и Росрезерв должны представить "предложения о целесообразности создания механизма, предусматривающего возможность рыночного регулирования".

Столь стремительного подорожания этой продукции ранее не наблюдалось. Так, по данным портала "Металл-энергия" на конец апреля, за год цены выросли на 90,4 процента, в том числе только с 20 ноября 2020 года - на 67,5. Сегодня стоимость стального проката и труб достигла абсолютного максимума в рублевом эквиваленте.

Резкий рост начался в конце 2020-го, и это общемировая тенденция - аналитики связывают ее с восстановлением рынка после снятия ограничительных мер, введенных во время пандемии. Российские металлурги поставляют за рубеж до половины своей продукции, так что следом за экспортными ценниками они задрали и внутренние.

В 2021-м снижения стоимости, вопреки прогнозам, тоже не произошло: по данным Национального объединения строителей, только за март-апрель металлопродукция внутри страны подорожала на 20 процентов, а в ближайшие месяцы рискует вырасти в цене еще на 25. Для строительной отрасли, а также машиностроения - основных потребителей металлопроката - такая перспектива не сулит ничего хорошего.

За год цены на металлопрокат выросли на 90,4 процента и сегодня достигли абсолютного максимума в рублевом эквиваленте

По словам заместителя генерального директора СРО "Уральское объединение строителей" Дениса Снеткова, до пандемии арматура стоила 37-38 тысяч рублей за тонну, теперь - 62 тысячи.

- Арматура используется для монолита, а это 40 процентов дома. Безусловно, увеличение стоимости материалов сказалось на себестоимости строительства, - отмечает он. - Повышение произошло на всех комбинатах. Почему? На мировом рынке увеличилась стоимость металла, и поставщики решили, что наш рынок не хуже.

Заметим: в Уральском округе расположено несколько крупнейших производителей металлопроката, то есть транспортное плечо в данном случае минимально. К сожалению, металлургические компании, к которым мы несколько раз с начала года обращались с вопросами о причинах резкого подорожания их продукции, от комментариев отказываются. В открытых источниках металлурги отделываются общими фразами о справедливой конкуренции и отсутствии у них монопольного положения на рынке.

Некоторые эксперты одной из причин неудержимого роста цен называют строительный бум, порожденный льготной ипотекой.

- Власти сегодня оказывают беспрецедентную поддержку строительной отрасли. K сожалению, росту объемов строительства сопутствует подорожание материалов - по ряду позиций оно достигает 50-70 процентов, - подтверждает генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев. - С одной стороны, рынок не обманешь: есть повышенный спрос, поэтому растут цены. С другой стороны, в ситуации, когда поддержка и развитие стройки является государственной задачей, допустимо применение механизмов, направленных на сдерживание цен. Повышение цены производителем абсолютно оправданно, если оно пропорционально росту валютной составляющей и зарплат, однако спекуляция на ситуации и кратный, необоснованный рост цен необходимо останавливать.

Рассматривается вариант наподобие зерновых интервенций - создание в Росрезерве запасов металлопродукции с последующей их продажей в случае резкого всплеска цен

По мнению строителя, действенной мерой могло бы стать повышение пошлин на экспорт металла - такой вариант правительство тоже рассматривало.

- Это помогло бы снизить ценовую конкуренцию между внутренними потребителями и внешними, более платежеспособными, а значит, позволило бы оставить производимый продукт внутри страны и направить его на развитие экономики, - считает Ананьев.

Действительно, проблема уже не раз обсуждалась с участием производителей и потребителей на самом высоком уровне. Видимо, устав увещевать продавцов металлопроката, государство на днях перешло к разработке масштабных мер - впрочем, не жестких, а рыночных. В частности, рассматривается вариант наподобие зерновых интервенций - создание в Росрезерве запасов металлопродукции с последующей их продажей в случае резкого всплеска цен. Также обсуждается возможность заключения прямых договоров на особых условиях (со скидкой) на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов, в первую очередь финансируемых за счет федерального бюджета.

- На недавнем международном форуме по закупкам в строительстве World Build/State Contract в Екатеринбурге мы говорили с представителями Минфина и Минстроя РФ о том, что важно из сметы вычленять отдельные позиции, по которым идет повышение цены, и пересматривать смету. Но это только по отношению к закупкам. При возведении коммерческих объектов будет сложнее решить этот вопрос, потому что заказчики мыслят понятием "твердая цена". Надеюсь, правительству удастся урегулировать процесс на коммерческом рынке рыночными методами, - заключает Денис Снетков.

Тем временем

ФАС России возбудила три дела против "Северстали", Магнитогорского и Новолипецкого меткомбинатов, которые поддерживали необоснованно высокие цены на рынке плоского проката. Проанализировав ситуацию на рынке, ФАС пришла к выводу, что в действиях металлургических гигантов есть признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В частности, рост цен на эту продукцию происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья. Поскольку признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях компаний, являющихся конкурентами на рынке, ФАС возбудила дела в отношении каждой из них отдельно. Это позволит исключить согласование их позиций и действий. Если факт нарушения будет установлен, организациям могут быть назначены оборотные штрафы.

Отметим: ранее ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дело в отношении семи компаний-трейдеров, большинство из которых базируется на Урале. Им также грозят оборотные штрафы, если сговор будет доказан.