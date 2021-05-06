Новости

Тренер остался доволен игрой российских хоккеистов в полуфинале ЮЧМ 08:50
Мичков поделился ожиданиями от матча с Канадой в финале ЮЧМ-2021 08:41
Мирошниченко назвал дисциплинированной игру россиян в полуфинале ЮЧМ 08:38
Стало известно, сколько денег США выделили Украине с 2014 года 08:20
Лавров: Определяющие политику РФ люди не сомневаются в союзе с Казахстаном 08:14
Определено время финала Россия - Канада на ЮЧМ-2021 07:53
МиГ-31 не дал приблизиться самолету-разведчику США к границе России 07:48
Дубль Капризова не спас "Миннесоту" от поражения 07:48
Орлов сделал три передачи и стал второй звездой в матче с "Рейнджерс" 07:30
Хоккеисты "Вашингтона" и "Рейнджерс" устроили шесть драк в первые пять минут 07:28
Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии 07:14
Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве 06:42
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептиков 05:57
Глава Amazon за два дня продал акций на 1,95 миллиарда долларов 05:36
Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого в Румынии медведя 05:25
Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины 04:45
Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19 04:20
Бродвей начал готовиться к продаже билетов на шоу осенью 04:00
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции 03:25
Непал приостановит международное авиасообщение из-за пандемии 02:55
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship 02:23
Президент Сербии предложил давать 25 евро за прививку от коронавируса 01:30
В столице Колумбии приостановили вакцинацию из-за беспорядков 00:58
Двое словацких депутатов покинут свои посты из-за нарушения карантина 00:38
В Египте ужесточили коронавирусные ограничения 00:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 08:07

Интервенция прокатит

Рынок Сдержать цены на металлопродукцию планируется рыночными методами
Текст: Юлия Санатина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 98(8449)
Правительство РФ поручило разработать меры сдерживания цен на металлопродукцию: Минфин, Минпромторг и Росрезерв должны представить "предложения о целесообразности создания механизма, предусматривающего возможность рыночного регулирования".
"Стальная составляющая" в себестоимости строительства велика. Фото: Татьяна Андреева/РГ "Стальная составляющая" в себестоимости строительства велика. Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Стальная составляющая" в себестоимости строительства велика. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Столь стремительного подорожания этой продукции ранее не наблюдалось. Так, по данным портала "Металл-энергия" на конец апреля, за год цены выросли на 90,4 процента, в том числе только с 20 ноября 2020 года - на 67,5. Сегодня стоимость стального проката и труб достигла абсолютного максимума в рублевом эквиваленте.

Что может поддержать добычу драгметалла в СФО

Резкий рост начался в конце 2020-го, и это общемировая тенденция - аналитики связывают ее с восстановлением рынка после снятия ограничительных мер, введенных во время пандемии. Российские металлурги поставляют за рубеж до половины своей продукции, так что следом за экспортными ценниками они задрали и внутренние.

В 2021-м снижения стоимости, вопреки прогнозам, тоже не произошло: по данным Национального объединения строителей, только за март-апрель металлопродукция внутри страны подорожала на 20 процентов, а в ближайшие месяцы рискует вырасти в цене еще на 25. Для строительной отрасли, а также машиностроения - основных потребителей металлопроката - такая перспектива не сулит ничего хорошего.

За год цены на металлопрокат выросли на 90,4 процента и сегодня достигли абсолютного максимума в рублевом эквиваленте

По словам заместителя генерального директора СРО "Уральское объединение строителей" Дениса Снеткова, до пандемии арматура стоила 37-38 тысяч рублей за тонну, теперь - 62 тысячи.

- Арматура используется для монолита, а это 40 процентов дома. Безусловно, увеличение стоимости материалов сказалось на себестоимости строительства, - отмечает он. - Повышение произошло на всех комбинатах. Почему? На мировом рынке увеличилась стоимость металла, и поставщики решили, что наш рынок не хуже.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Свердловская оборонка вступит в металлургический кластер

Заметим: в Уральском округе расположено несколько крупнейших производителей металлопроката, то есть транспортное плечо в данном случае минимально. К сожалению, металлургические компании, к которым мы несколько раз с начала года обращались с вопросами о причинах резкого подорожания их продукции, от комментариев отказываются. В открытых источниках металлурги отделываются общими фразами о справедливой конкуренции и отсутствии у них монопольного положения на рынке.

Некоторые эксперты одной из причин неудержимого роста цен называют строительный бум, порожденный льготной ипотекой.

- Власти сегодня оказывают беспрецедентную поддержку строительной отрасли. K сожалению, росту объемов строительства сопутствует подорожание материалов - по ряду позиций оно достигает 50-70 процентов, - подтверждает генеральный директор компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев. - С одной стороны, рынок не обманешь: есть повышенный спрос, поэтому растут цены. С другой стороны, в ситуации, когда поддержка и развитие стройки является государственной задачей, допустимо применение механизмов, направленных на сдерживание цен. Повышение цены производителем абсолютно оправданно, если оно пропорционально росту валютной составляющей и зарплат, однако спекуляция на ситуации и кратный, необоснованный рост цен необходимо останавливать.

Рассматривается вариант наподобие зерновых интервенций - создание в Росрезерве запасов металлопродукции с последующей их продажей в случае резкого всплеска цен

По мнению строителя, действенной мерой могло бы стать повышение пошлин на экспорт металла - такой вариант правительство тоже рассматривало.

- Это помогло бы снизить ценовую конкуренцию между внутренними потребителями и внешними, более платежеспособными, а значит, позволило бы оставить производимый продукт внутри страны и направить его на развитие экономики, - считает Ананьев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Челябинские металлурги будут наращивать сотрудничество с биржей Беларуси

Действительно, проблема уже не раз обсуждалась с участием производителей и потребителей на самом высоком уровне. Видимо, устав увещевать продавцов металлопроката, государство на днях перешло к разработке масштабных мер - впрочем, не жестких, а рыночных. В частности, рассматривается вариант наподобие зерновых интервенций - создание в Росрезерве запасов металлопродукции с последующей их продажей в случае резкого всплеска цен. Также обсуждается возможность заключения прямых договоров на особых условиях (со скидкой) на поставку металла для крупных инфраструктурных проектов, в первую очередь финансируемых за счет федерального бюджета.

- На недавнем международном форуме по закупкам в строительстве World Build/State Contract в Екатеринбурге мы говорили с представителями Минфина и Минстроя РФ о том, что важно из сметы вычленять отдельные позиции, по которым идет повышение цены, и пересматривать смету. Но это только по отношению к закупкам. При возведении коммерческих объектов будет сложнее решить этот вопрос, потому что заказчики мыслят понятием "твердая цена". Надеюсь, правительству удастся урегулировать процесс на коммерческом рынке рыночными методами, - заключает Денис Снетков.

Тем временем

ФАС России возбудила три дела против "Северстали", Магнитогорского и Новолипецкого меткомбинатов, которые поддерживали необоснованно высокие цены на рынке плоского проката. Проанализировав ситуацию на рынке, ФАС пришла к выводу, что в действиях металлургических гигантов есть признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат. В частности, рост цен на эту продукцию происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья. Поскольку признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях компаний, являющихся конкурентами на рынке, ФАС возбудила дела в отношении каждой из них отдельно. Это позволит исключить согласование их позиций и действий. Если факт нарушения будет установлен, организациям могут быть назначены оборотные штрафы.

Отметим: ранее ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката и возбудила дело в отношении семи компаний-трейдеров, большинство из которых базируется на Урале. Им также грозят оборотные штрафы, если сговор будет доказан.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции
Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине
В Центре Чумакова назвали средство защиты от коронавируса
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship