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06.05.2021 08:03

Кафе примеряют летнее

Общепит Тюмени готовится к теплому сезону
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 98(8449)
За две недели в департамент потребительского рынка администрации Тюмени поступило 35 заявок от руководителей местных кафе на организацию территорий сезонного обслуживания, прилегающих к стационарному предприятию общественного питания, - в просторечии летних веранд.

Директор ведомства Елена Еремина уверена: учреждений, готовых поработать в таком формате до середины октября, будет минимум вдвое больше. В областном центре насчитывается 550 кафе, а всего точек общепита - 2000. В Уральском федеральном округе по обороту такого вида общественного питания регион находится на третьем месте после Ямала и Югры.

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Стимулировать рестораторов к открытию летних веранд чиновники решили с помощью конкурса. Главное, что им нужно сделать, - оригинально оформить интерьер.

- Это может быть интересная детская игровая зона или же парковка для велосипедов, - говорит Еремина. - Может, кто-то задекорирует зону полосами газет или архивными фотографиями, связанными с историей города-юбиляра. Мы выступаем за свободу самовыражения участников, но при этом предлагаем не забывать о комфорте и уютной обстановке для посетителей.

Пока на инициативу департамента отозвались 10 предпринимателей. У остальных тоже есть шанс поучаствовать - вплоть до 1 июля. Итоги конкурса подведут с 19 по 23 июля.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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