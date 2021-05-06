На Урале школьница пострадала из-за селфи на детской железной дороге

В Челябинске выясняют обстоятельства ЧП в центральном парке имени Гагарина, где две школьницы решили снять селфи на фоне приближающегося поезда. Одна из девочек госпитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщили в четверг в Уральском управлении СК на транспорте.

- Предварительно установлено, что 4 мая в 17.30 на станции "Звездная" детской железной дороги в городе Челябинске две девушки фотографировались в опасной близости от путей, - пояснили в пресс-службе следственного ведомства. - Заметив нарушительниц, машинист приближающегося поезда подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако из-за близкого расстояния избежать ЧП не смог. Локомотив поезда по касательной задел одну из девочек. С травмами она госпитализирована в областную клиническую детскую больницу.

Как сообщили очевидцы, пострадавшая стояла у железнодорожных путей спиной к приближающемуся поезду и снимала себя на его фоне. От удара ее вместе с подругой отбросило на щебеночную насыпь.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили работников локомотивной бригады и очевидцев происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.