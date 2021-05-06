Курганские госавтоинспекторы предрекают к осени длинные очереди на пунктах техосмотра. Самой большой проблемой могут стать автобусы.

Напомним: новый порядок проведения техосмотра (ТО) автомобилей в России должен был вступить в силу с 1 марта 2021-го, но из-за неготовности инфраструктуры дату перенесли на 1 октября. К этому сроку диагностические карты переведут в электронный формат, а заезд и выезд автотранспорта будут фотографировать и размещать в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС ТО). Визировать документы уполномочены ответственные эксперты личной электронной подписью. Предусмотрен и ряд других нововведений, к которым Курганская область все еще не готова.

По данным замначальника управления ГИБДД региона Александра Корюкина, в Зауралье техосмотр автотранспорта проводят 25 из 26 аккредитованных операторов, имеется 28 линий диагностирования, из которых 19 находятся в Кургане. В 16 районах нет стационарных постов, там работают передвижки. Пункты ТО могут пропустить в сутки максимум 689 машин, в то время как ежедневный мониторинг системы ЕАИС показал, что техосмотр проходят до 440 машин в сутки. То есть условия для перехода на новую модель работы в принципе созданы. Но, как показывает практика, автовладельцы будут тянуть до последнего, поэтому очереди осенью неизбежны. Чтобы не возникло ажиотажа, нужно уже сейчас увеличить количество экспертов, диагностических линий и передвижных пунктов, а также расширить область аккредитации операторов. (Кстати, по их словам, очереди уже возникли: пройти техосмотр по звонку, как раньше, невозможно - дни расписаны по минутам, приоритетов нет.)

С автобусами ситуация еще сложнее. Их при участии госавтоинспекторов осматривают по предварительной записи на 13 пунктах ТО. По новым правилам техосмотр прошли пока только 87 машин (для сравнения: всего осмотрено 11 760 транспортных средств), в 16 случаях их техническое состояние не отвечало требованиям. После общения с операторами в ГИБДД сделали вывод, что тем невыгодно заниматься автобусами. Времени на их осмотр уходит много - 72 минуты на одну машину, а стоимость работы - всего около 800 рублей. ТО легкового автомобиля вообще обходится в 360 рублей, так что, заявляют сами предприниматели, без экономического стимула оживить рынок не удастся.

- Тарифы не пересматривались с 2011 года, - говорит директор одной из компаний Александр Новоторженцев. - У моего предприятия стоимость основных средств - 5 миллионов рублей. Они приносят в месяц от 6 до 12 тысяч рублей прибыли без вычета налогов. То есть рентабельность два процента. Никто не станет вкладывать деньги в такой бизнес. Если не поднимут тарифы, мы свой пункт тоже закроем. Перепрофилируем его на мойку: дешевле и меньше проблем.

- Мы занимаемся техосмотром с 2000 года. У нас 11 линий, 10 передвижных пунктов готовы к работе. Но без повышения тарифа открывать их нет смысла, - поддерживает коллегу эксперт Сергей Никитин.

По данным департамента госрегулирования цен и тарифов, предельный размер платы за техосмотр в Курганской области самый низкий в УрФО. Тем не менее специалисты готовы пересмотреть тарифы, если бизнес предоставит экономическое обоснование в соответствии с разработанной методикой (вообще-то операторов просили сделать это еще к 1 марта). Откликнулось несколько фирм, но пакеты документов нужно дополнить. Для пересмотра тарифа ведомству необходим расчетный материал хотя бы от 3-6 операторов, но у многих возникли трудности: это микропредприятия, у которых порой даже бухгалтера в штате нет.

Вопрос по техосмотру обсуждали в комитете по экономической политике Облдумы. Депутат Валерий Порубов предложил увеличить стоимость ТО за счет снижения транспортного налога, который, к слову, в Зауралье самый высокий в УрФО. Но эту идею рассматривать не стали. Комитет рекомендовал департаменту экономразвития помочь бизнесу с подготовкой документов, а к вопросу вернуться 15 мая, когда другой департамент пересчитает тарифы.

Прямая речь

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

- Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хотя и улучшается, но пока далека от идеальной, это влечет определенные риски. Поэтому необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра и сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев. Никаких неудобств для граждан быть не должно.