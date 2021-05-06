СвЖД ко Дню Победы поставила спектакль по военной хронике екатеринбургского вокзала

6 мая во Дворце культуры железнодорожников Екатеринбурга состоится премьерный показ спектакля "Истории военного вокзала", созданного специально к 76-й годовщине Победы.

Главная новация спектакля - его погружающий, создающий эффект присутствия, формат. Это своего рода вовлекающий театр, когда зрителя осторожно "ведут" по сюжету, все глубже погружая в атмосферу происходящего. Он может полностью окунуться в особый мир, который становится на какое-то время его реальностью; по-настоящему переживает события, является участником, а не сторонним наблюдателем.

Постановка основана на реальных событиях. В ней рассказаны шесть историй о том, как работали и боролись за Победу труженики стальных магистралей, эвакуированные рабочие, медработники санитарных эшелонов и простые жители уральских городов. Главный персонаж спектакля и повествователь - начальник станции - ведет зрителя из эпизода в эпизод и напрямую обращается к его эмоциям.

Спектакль демонстрируется на площадке ДКЖ (ул. Челюскинцев, 102), что еще больше "стирает" границы между сценой и зрительным залом. (Из этого здания в 1942 году 2000 уральских девушек-зенитчиц в составе добровольческого эшелона № 1237 отправились защищать страну. На здании установлена мемориальная доска. Здесь же в годы войны был организован эвакуационный пункт). Сейчас ДКЖ как театральная и концертная площадка дает широкие возможности для реализации творческих проектов. В частности, "Истории военного вокзала" задействуют несколько помещений, по которым зрители перемещаются вслед за главным героем.

На СвЖД отмечают, что спектакль - дань памяти людям, что спасли Родину от самой страшной беды в истории человечества. Зрители могут не просто увидеть, но и почувствовать то же, что и герои.

После окончания праздничных мероприятий на YouTube-канале Свердловской магистрали "Про ЖД. Все самое интересное" будет размещена видеоверсия проекта.

Между тем

В трудное для страны время на железных дорогах было введено военное положение. Все рабочие и служащие считались мобилизованными. Свердловская магистраль стала центральной транспортной артерией страны. На запад шли эшелоны с военной техникой, оружием, людьми. На восток - поезда с оборудованием эвакуированных заводов и ранеными. Эвакопункты на станциях принимали эшелоны, снабжали питанием стариков и детей, оказывали медицинскую помощь. В Свердловской области было размещено более 700 эвакуированных предприятий. В самом начале войны литерными поездами из Ленинграда в Свердловск была вывезена уникальная коллекция Эрмитажа.

Тысячи железнодорожников добровольцами ушли на фронт. На их рабочие места пришли женщины. На Свердловской дороге в 1942 году трудилось около 11 тысяч женщин, в 44-м их стало почти 25 тысяч - больше половины всех работающих. Еще примерно четверть составляли подростки и дети.

Кстати

В Екатеринбурге на здании Дворца культуры железнодорожников установлена мемориальная доска со словами: "Из этого здания в 1942 году на защиту Родины уходили уральские девушки-добровольцы".

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Весной 1942 года на всех фронтах продолжались ожесточенные бои. Для защиты советских городов, мест расположения боевых соединений и других объектов от налетов вражеской авиации необходимо было усиливать войска противовоздушной обороны. При этом мужчин для укомплектования частей уже не хватало. 26 марта 1942 года вышел приказ №0058 "О призыве в войска ПВО девушек-комсомолок", согласно которому планировалось мобилизовать более 100 тысяч молодых женщин со всей страны. В Свердловской области местом сбора будущих зенитчиц стал железнодорожный клуб им. Андреева. 15 апреля 1942 года в здании собрались тысячи девушек. В конце дня возле клуба состоялся митинг, произносились напутственные и прощальные речи, гремел оркестр. Урал торжественно проводил своих дочерей. Потом колонна добровольцев отправилась на станцию Свердловск-Сортировочный, где их уже ждал эшелон из 64 вагонов-теплушек.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"