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06.05.2021 16:57
Рубрика: Общество

Уральские поисковики получат привилегии при поступлении в вузы

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева

Участников поисковых отрядов хотят приравнять к волонтерам и давать им дополнительные баллы на зачислении.

Фото: facebook.com/voenarch
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе регионального министерства образования Юрию Биктуганову проработать систему льгот для ребят-участников поисковых отрядов.

Указания глава региона дал во время встречи с учащимися и бывшими выпускниками лицея №135. В образовательном учреждении уже 22 года действует кадетский поисковый отряд, который побывал уже в 25 экспедициях, участие в них приняли 645 человек. Ребята были на раскопках в Карелии, Ленинградской области и Краснодарском крае, с их участием были найдены и перезахоронены останки 3459 бойцов, погибших во время Финской и Великой Отечественной войн, восстановлено 799 имен.

- Эти ребята - наш золотой фонд, из них точно получатся хорошие специалисты, - отметил Евгений Куйвашев во время встречи. По его мнению, участников поисковых отрядов следует приравнять к волонтерам и давать им дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения Урала. Количество дополнительных баллов будет зависеть от вуза, но не менее двух.

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