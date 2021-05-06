В Челябинске спасли ребенка с огромной опухолью сердца

Челябинские хирурги провели уникальную операцию по удалению новообразования на сердце полугодовалой девочки. Опухоль обнаружили при обследовании в Челябинской областной детской клинической больнице, после чего ребенка направили в Федеральный кардиоцентр, сообщили в четверг в медучреждении.

Родители шестимесячной девочки забили тревогу после того, как заметили у нее одышку. Кроме того малышка плохо прибавляла в весе. УЗИ сердца показало огромную опухоль в полости левого желудочка. Она оказалась в два раза больше, чем сам орган.

- Это достаточно редкий клинический случай, - рассказала заведующая отделением кардиологии и ревматологии ЧОДКБ Ольга Сударева. - На моей практике новообразование размером в пять сантиметров встречается впервые. Для сравнения: размер левого желудочка составляет 3,5 сантиметра. Опухоль занимала всю его полость. Крови деваться было некуда, формировалась сердечная недостаточность.

После обследований в ЧОДКБ малышку перевели в челябинский кардиоцентр, где хирурги провели уникальную операцию по удалению новообразования. После этого девочка вернулась в больницу, где врачи компенсировали сердечную недостаточность. Ведь во время операции ей пришлось удалить часть мышцы сердца.

Сейчас девочка поправилась и выписана домой. Однако она будет периодически проходить контрольные обследования у кардиологов, наблюдающих за ее реабилитацией, отметили в больнице.