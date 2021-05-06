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06.05.2021 15:13
Рубрика: Общество

В Екатеринбург прибыл исторический эшелон "Поезд идет на восток"

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева
Тысячи уральцев собрались на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, чтобы встретить эшелон победы. Ретросостав со знакомым названием "Поезд идет на восток" в эти майские дни движется с западных станций Свердловской железной дороги на восток. Тем самым маршрутом, по которому воины-победители возвращались домой.

В далеком 45-м такие эшелоны встречали с песнями, плясками, букетами сирени. Сирень на Урале еще не расцвела, но песни военных лет над перроном звучали, и на груди у пришедших - георгиевские ленточки. Как только стал слышен гудок паровоза, над перроном пронеслось громкое "Ура!" и в воздух полетели кепки и пилотки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Я с детства помню это ощущение праздника и ликования. Запах начищенных медалей и вынутой из шкафа парадной формы деда, который с 1942 года был на фронте и живым вернулся домой. И хочу, чтобы для моих сыновей этот день тоже был незабываемым. Чтобы они прониклись гордостью за подвиг прадедов, - поделился с корреспондентом "РГ" эмоциями горожанин Сергей Козлов.

В это время братья - Костя и Вадим, пришедшие вместе с отцом встречать поезд, - тщательно поправляли на груди георгиевские ленточки. И присматривали самое выгодное место на перроне, чтобы забраться во фронтовые вагоны, а еще лучше - в украшенный красной звездой, плакатами и цветами настоящий паровоз. Паровоз серии Е - тот самый, что Великую Отечественную возил из уральских городов составы с танками и красноармейцами. А на Урал тянул санитарные эшелоны. Машина полностью отреставрирована и выглядит очень нарядно: даже колеса выкрашены в красный цвет.

Нынешний ретросостав невелик, всего три вагона: теплушка, офицерский, санитарный, а так же платформы с гаубицам и сценой. В любой можно зайти, осмотреться, а экскурсию проведет бывалый солдат в гимнастерке образца 40-х годов. Покажет и печку-буржуйку, обогревавшую вагоны, и деревянные нары, на которых спали солдаты. В режиме доступа даже паровоз: можно понаблюдать, как кочегар забрасывает в топку уголь. На платформе рядом с составом больше часа шел концерт в честь Победы, который в первых рядах смотрели ветераны-железнодорожники.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, после уральской столицы исторический эшелон двинется дальше на восток. В субботу, 8 мая, он сделает остановку на станции Богданович (с 11:30 до 15:30). В День Победы прибудет в Камышлов (с 12:00 до 14:00), после чего отправится в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югру.

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