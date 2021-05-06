В каких регионах продаются самые недорогие частные дома

Одни из самых дешевых частных домов продаются в Курганской области. Средняя цена варьируется в пределах 1,45 млн рублей (за 12 месяцев индивидуальные дома подешевели в регионе на 8,2%).

В целом же по стране за год цены на частные дома выросли в среднем на 4%. Такие данные приводит в своем исследовании федеральный портал "Мир квартир", исследовав данные по 84 регионам страны.

Самые дорогие дома продаются в Московском регионе. Так, в столице в среднем 19,5 млн рублей просят за лот, и в Подмосковье - 17,7 млн. Северная столица почти сравнялась с Московской областью. Там средний частный дом предлагается за 17,2 млн рублей. В топ-5 самых дорогих регионов вошли также Севастополь (9,6 млн) и Сахалинская область (9,2 млн).

Если кто-то ищет бюджетные варианты, то нужно ехать в Курганскую область, где домик можно купить в пределах 1,5 млн рублей, а также в Кузбасс (2 млн), Мордовию (2,3 млн), Чувашию (2,4 млн) и Еврейскую АО (2,5 млн).

По оценкам специалистов, с начала года частные дома поднялись в цене почти повсеместно - в 77 регионах из 84. Заметнее всего подорожали дома в Амурской области (+16,3%), Хабаровском крае (+16,2%), республиках Коми (+15,1%), Хакасия (+15%) и Удмуртия (+14,8%). Снизились цены в 6 регионах - Курганской области (-8,2%), Кабардино-Балкарии (-7,9%), Ингушетии (-7,7%), Чечне (-1,8%), Сахалинской области (-0,5%) и Северной Осетии (-0,2%).

В Москве (в основном это Новая Москва и территории за МКАД) цены поднялись на 6,3%, в Подмосковье - на 5,5%, в Санкт-Петербурге - на 7,3%, в Ленинградской области - на 3%.

Во многом рост цен объясняется сезонным подорожанием. В апреле-июне цены на частные дома достигают пика.

Если же анализировать данные за 12 месяцев, то с мая 2020 года, цены на индивидуальные дома выросли в 49 регионах, прежде всего на Дальнем Востоке. "До весны прошлого года цены на дома неуклонно снижались, и вот, наконец, отрицательная динамика преломлена. Мы фиксируем повышение спроса на эту недвижимость в целом по стране на 11% за год, и в то же время падение предложения на 15,5%. Несомненно, в этом главную роль сыграла пандемия и ее последствия: закрытые границы, возможности удаленной работы, - комментирует Павел Луценко. - Ажиотаж усилили валютные колебания, которые побуждают граждан вкладывать деньги в недвижимость. А разработанные правительством меры по жилищному кредитованию - сельская ипотека, льготная ипотека на частные дома, возможности использования материнского капитала, региональные программы стимулирования домостроения - несомненно, поддержат спрос и цены в этом сегменте рынка в ближайшем будущем".