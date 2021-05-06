В Кургане завели дело о 15 сгоревших домах

В Кургане возбуждено уголовное дело об уничтожении в результате пожара жилых домов. Расследованием будет заниматься региональное Следственное управление УМВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 1 мая из-за неосторожного обращения с огнем в областном центре на улице Олега Кошевого повреждены и уничтожены более 15 надворных построек и жилых домов (первоначально сообщалось, что сгорело 7 домов). Для расследования причин и обстоятельств, а также установления причастных к преступлению, создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных сотрудников. Назначены пожаро-технические экспертизы, проводятся дополнительные осмотры мест происшествий. Будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц из администрации города и контролирующих органов.

По предварительной информации, среди погорельцев - три семьи с детьми. Органы соцзащиты организовали сбор помощи для пострадавших. Им помогают восстановить документы, предлагают заключить социальный контракт на преодоление трудной жизненной ситуации. К соцзащите присоединилось Курганское областное отделение благотворительного фонда "Российский детский фонд". Помощь принимается по нескольким адресам, которые можно узнать на официальном сайте правительства Курганской области.